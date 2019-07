Fik delt nøgenbilleder mod sin vilje: Nu går Anne-Mette til kamp mod sexafpresning

I februar vibrerer Anne-Mette Andersens telefon.

Hun har modtaget et billede af sig selv, hvor hun er nøgen.

Tal om det. Del det med dine venner. Lige så vel som du fortæller om kæresteproblemer. Anne-Mette Andersen, Svendborg

- Jeg har aldrig selv ladet folk tage billeder af mig, så det var angstprovokerende, husker Anne-Mette Andersen.

Manden, der har sendt nøgenbilledet, vil have flere fotos. Han vil blandt andet have, at Anne-Mette Andersen skal sende ham et billede, hvor hun smiler.

Læs også Patrick delte nøgenbilleder: Man får respekt

- Jeg sagde til ham, at hvis han ville se mig smile, kunne han kigge på min Instagram. Det virkede næsten som om, han havde et crush på mig, siger Anne-Mette Andersen til TV 2/Fyn.

- Han skrev, hvordan jeg ville have det, hvis han delte nøgenbilleder af mig med mine mandlige følgere på Instagram.

Anne-Mette Andersen er langt fra den eneste, der har oplevet sexafpresning. Berlingske skriver, at otte ud af landets 12 politikredse i 2017 modtog 151 anmeldelser om sexafpresning. Dét tal steg til 753 i 2018.

Mange tør ikke anmelde

Fyns Politi er ikke en af de 12 politikredse, der har lagt tal til statistikken. Det skyldes, at Fyns Politi ikke har en gerningskode på sexafpresning, og at de derfor skulle søge sagerne frem manuelt.

Kommunikationskonsulent Sunniva Pedersen-Reng siger til TV 2/Fyn, at Fyns Politi ikke har den opfattelse, at politikredsen har oplevet en stor stigning af anmeldelser inden for området fra 2017 til 2018.

Læs også Uge Sex sætter fokus på grænser: - Vi havde sex, selvom hun sagde nej

Anne-Mette Andersen har et bud på hvorfor.

- Siden jeg begyndte at fortælle min historie, er jeg blevet kontaktet af otte mennesker i min omgangskreds, der har oplevet det samme, siger hun.

- Det er kun to af dem, der har anmeldt det til politiet. De andre synes, det er pinligt, og de har også en opfattelse af, at det ikke hjælper at anmelde det.

Da Anne-Mette Andersen selv gik til politiet, blev hun rådet til selv at fortælle sit netværk, at hun blev afpresset. Siden har Fyns Politi henlagt hendes sag, siger hun.

Har taget sagen i egen hånd

Imens er det ikke kun hos politiet, at antallet af henvendelser om sexafpresning stiger.

I 2018 fik organisationen Børns Vilkår for eksempel 172 henvendelser om sexafpresning, oplyser den til TV 2/Fyn.

Læs også Hele skolen så Anita topløs: Jeg ville ikke leve længere

Anne-Mette Andersen selv har valgt at gå mod strømmen og tage bladet fra munden. I de seneste dage har hun været i et bredt udsnit af danske medier for at fortælle sin historie.

Og så har hun oprettet en Instagram-konto, der har fået navnet @kampenmodsextortion.

- Sextortion er det engelske ord for sexafpresning. Jeg har oprettet kontoen, så folk kan følge min sag, og så de kan henvende sig til mig, hvis de oplevet det samme. Det er der allerede flere, der har gjort, siger hun.

00:22 Her giver Anne-Mette sit bedste råd til alle, der har prøvet at blive sexafpresset. Video: Malte Jørstad Luk video

Anne-Mette Andersen er ikke i tvivl om, hvad hendes bedste råd er, hvis man selv bliver offer for sexafpresning.

- Tal om det. Del det med dine venner. Lige så vel som du fortæller om kæresteproblemer. Når der er så mange sociale medier, som der er, er det noget, der sker. Og det er ikke pinligt, selvom det kan føles sådan.

Anne-Mette Andersen er også blevet kontaktet af skoler, hvor hun i den nærmeste fremtid skal ud og fortælle skoleelever om sine oplevelser.