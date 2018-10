Efter 5.353 armbøjninger: - Nu har jeg lyst til klubfest og koldskål

Ti, ni, otte!

Flokken af mennesker rundt om Henning Duvander Iversen tæller højt, efterhånden som dagens hovedperson nærmer sig sit mål om at tage 5.353 armbøjninger. Han begyndte klokken seks i morges og nu, tæt på klokken to om eftermiddagen, er målet i sigte.

Syv, seks, fem!

For at give sig selv lidt ekstra udfordring, har Henning Duvander Iversen fået en kollega på ryggen det sidste stykke vej mod målet.

Fire, tre, to - én!

Tilskuerne bryder ud i jubel, mens Henning Duvander Iversen selv tørrer sveden af panden. Mens han har strukket armene i træningscenteret OBBC i Odense, har man kunne støtte hans indsamling på internettet, hvor målsætningen om at nå 40.000 kroner til årets Knæk Cancer-indsamling for længst er nået.

Nu står den på klubfest og koldskål

Da "Jernmanden", som han kaldes, har fået pusten, kan han endelig fortælle om præstationen.

Er du tilfreds med din indsats?

- Ja, det synes jeg da selv. Meget.

Du har en kollega på ryggen her til slut. Hvordan kan det være?

- Det er for at vise, at jeg ikke er kørt helt i bund. Man kan stadig være i fin form, selvom man fylder 53 på mandag.

Hvordan skal det her fejres?

- Med en klubfest i aften, svarer Henning Duvander Iversen og hentyder til en fest, der holdes for alle medlemmer af træningscenteret OBBC i Odense senere på dagen.

- Og koldskål, tilføjer han.

Familien med hele vejen

Blandt publikum er både hans tre sønner og kone, der har været moralsk opbakning dagen igennem.

- Han er simpelthen så sej, lød det tidligere på dagen fra Annette Duvander Iversen.

Også sønnen Mike Duvander Iversen er stolt af sin far.

- Det er super fedt og meget motiverende at være vidne til. Man kan godt være stolt af at være en del af det her arrangement i dag, siger han til TV 2/Fyn.

Klokken tre lørdag eftermiddag er der i alt doneret 51.686 kroner til Henning Duvander Iversens indsamling på TV 2's hjemmeside.

De indgår i den samlede pulje, der doneres til Kræftens Bekæmpelsen i forbindelse med årets Knæk Cancer-indsamling.

