Droppede 3. g på grund af stress: Nu har Lukas lagt planer for fremtiden

- Det værste tilfælde er, hvor mit snørebånd gik op, og jeg faktisk brød sammen på grund af det.

Sådan husker Lukas Madsen én af sine oplevelser med en konstant følelse af stress.

Følelsen satte tydeligt præg på både hans privatliv og det daglige studieliv på Faaborg Gymnasium frem til slutningen af sidste år. Det var den følelse, der i sidste ende fik ham til at droppe ud af gymnasiet, selvom han gik i 3. g, og der var kort tid til de afsluttende eksamener.

- Der var ingen fremtid i at være et sted, hvor jeg var nødt til at slæbe mig igennem. Jeg var nødt til at gøre noget, hvis jeg skulle have det godt, forklarer Lukas Madsen.

I efteråret 2018 deltog han sammen med fire andre unge i TV 2/Fyn-programmet "Findes løsningen på stress i naturen?". I programmet prøvede de fire deltagere naturterapi på egen krop. Det gjorde de for at teste, om behandlingsmetoden kan nedsætte deres stressfølelse.

Udfordringerne med stress gjorde, at Lukas Madsen før optagelserne til programmet havde højt fravær. Derfor frarådede hans rektor ham at deltage.

Har kastet sig over smedearbejde

Det var blandt andet oplevelserne i naturen, der fik Lukas Madsen til at tage den endelige beslutning om at droppe ud af gymnasiet. Og det er også optagelserne til programmet, der har givet ham inspiration til det, han nu skal lave.

- Siden jeg kom hjem (fra optagelserne, red.), har jeg haft det godt. For tiden arbejder jeg på en produktionsskole, hvor jeg laver forskellige smedeopgaver. Det kan for eksempel være stumtjenere, fortæller Lukas Madsen.

Det er dog først i den seneste tid, han har kastet sig over smedefaget. Da han droppede ud, havde han nemlig ikke nogen plan B.

- I den første tid sad jeg hjemme og lavede ingenting. Men så tænkte jeg, at jeg var nødt til at komme i gang med et eller andet. Jeg kiggede efter noget, hvor jeg kunne arbejde med naturen, og så prøvede jeg nogle forskellige håndværksfag af.

Ifølge Lukas Madsen er det ikke planen at uddanne sig som smed. I stedet håber han at kunne arbejde med træ i fremtiden.

Sammen med de andre deltagere lærte Lukas Madsen om, hvilke redskaber i naturen man kan bruge for at afstresse krop og sind. Foto: Louise Koustrup

Bruger stadig naturen

Som en af de fire deltagere i tv-programmet om naturterapi fik Lukas Madsen en masse redskaber med hjem fra optagelserne i skoven. De bliver stadig brugt flittigt, fortæller han.

- Jeg tager stadig ud i naturen med jævne mellemrum. Det kan for eksempel være, at jeg kører med nogle venner et sted hen, hvor vi så går rundt og finder et fedt sted. Så sidder vi og slapper af en times tid eller to og prøver nogle af redskaberne af, uddyber han.

Programmerne "Findes løsningen på stress i naturen?" blev sendt på TV 2/Fyn den 4., 5. og 6. januar, og de kan stadig ses on demand her.