Nu hedder guleroden Europa

Superliga: Sæsonen er praktisk talt slut for det fynske superligahold OB. Nedrykning er ikke længere et tema.

OB kan med uafgjort eller sejr i weekendens kamp mod Randers sikre sig 100 procent mod at rykke ned. Indtil da må sandsynligheden nok betegnes som 95 procents sikker.

Med andre ord: OB har ikke rigtig noget på spil i resten af sæsonen. Og det irriterer anfører Kenneth Emil Petersen:

- Det er en lidt mærkelig situation at stå i som fodboldspiller, at man har den her struktur, hvor man i den næste måneds tid bliver udfordret på at møde op og træne godt og så spille nogle kampe, der ikke er supervigtige, siger Kenneth Emil Petersen til TV 2/Fyn.

Vi skal et eller andet sted få opbygget en vinderkultur, hvor vi bare skal være der hver eneste gang Mathias Greve, midtbanespiller for OB

- Vi skal vinde gruppen

For cheftræner Kent Nielsen er det første mål at vinde gruppe-spillet. Og så på længere sigt at nå den eftertragtede finale om en europæisk plads. En mulighed, der trods en del kritik, er opstået i forbindelse med den nye superliga-struktur, der kom i 2016.

- Der vil vi så gerne komme et skridt videre end sidste år, hvor vi tabte finalen om at komme i den endelige finale. Og så må vi se, hvem det så bliver imod, siger OB's cheftræner Kent Nielsen.

Vinderkultur

For OB's midtbanemotor Mathias Greve handler resten af sæsonen også om at forbedre mentaliteten og energien i truppen:

- Vi skal et eller andet sted få opbygget en vinderkultur, hvor vi bare skal være der hver eneste gang, siger midtbanespilleren til TV 2/Fyn.

OB er i pulje med Sønderjyske, Randers og Lyngby, og der er fire kampe tilbage af gruppe-spillet. Første opgave foregår på hjemmebane på søndag klokken 12.00.

Se hele indslaget med Odenseholdet her under: