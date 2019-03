Luksuskro fik Michael Laudrup som ny ejer: Nu henter den overskud og sine gæster med vandfly

Nogle gange skal der bare friske penge til.

2018 var et godt år for Falsled Kro med et stigende antal gæster og en god udvikling på alle områder. Fra ledelsresberetningen, 2018-regnskab, Falsled Kro.

I slutningen af 2017 solgte kendiskokken Claus Meyer Falsled Kro til en ny ejerkreds. Og det har angiveligt været sundt for kroen.

Torsdag offentliggjorde den midtfynske luksuskro sit regnskab. Og det viser fremgang i både top og bund.

- 2018 var et godt år for Falsled Kro med et stigende antal gæster og en god udvikling på alle områder, står der i kroens nye regnskab.

Den nye ejerkreds består blandt andre af fodboldstjernen Michael Laudrup, lensgreve Bendt Wedell, en Maersk-arving ved navn Camilla Bredholt og den tidligere Maersk-formand Michael Pram Rasmussen. Sidstnævnte er formand for bestyrelsen.

Læs også Pengestærke kendisser deler Falsled Kro mellem sig

Ifølge regnskabet er bruttofortjenesten steget med godt to millioner kroner til 15,4 millioner kroner i 2018.

Samtidig er resultatet vendt fra et underskud i 2017 på 161.000 kroner før skat til et overskud på 799.000 kroner før skat i 2018.

Egenkapital steg i 2018 til 25,5 millioner kroner.

Vandfly lige til døren

Men 2018 bød også på en række tiltag.

Kroen har haft succes med sin egen gin. Den har også udviklet en gavepakke til firmasegmentet.

Alle annoncerede afgange blev hurtigt udsolgt og successen gentages i år med endnu flere afgange. Ledelsesberetningen om vandfly fra København til Falsled Kro.

Og på gæstekontoen fik kroen godt fat i købekraftige gæster, da den lancerede direkte afgang til kroen med vandfly fra Nordre Toldbod i København.

- Alle annoncerede afgange blev hurtigt udsolgt, og successen gentages i år med endnu flere afgange, står der i regnskabet.

Endelig tiltrådte kok Kasper Hasse som køkkenchef i slutningen af 2017. Ifølge regnskabets ledelsesberetning har både gæster og anmeldere taget særdeles pænt imod ham.

Millioner på renovering

Overskuddet, der altså er det første i flere år, lykkedes på trods af, at kroens ejere har postet tre millioner kroner i renovering af kroen.

- Ejerkredsens ønske er at videreføre Falsled Kro i den ånd, som har givet stedet dets helt særlige placering i dansk gastronomi, står der i regnskabet.

Og længere nede fortsætter det:

- Samtidigt vil ejerkredsen sikre en fornyelse af kroen, så den fortsat fremstår ”skarp” på alle områder. Således er der blandt andet igangsat en nænsom istandsættelse af værelser og stuer, pålægning af nyt brandsikret stråtag og en gennemgribende energirenovering.

Kroens ejere forventer samme positive takter i 2019.

- Og der vil også i år blive investeret et beløb i nogenlunde samme størrelsesorden som i 2018. Blandt andet arbejdes der på at åbne en ny vinkælder under kroen. Vinkælderen vil, udover at fungere som vinkælder, også udvide antal spisepladser og kunne danne rammen om mange nye aktiviteter allerede fra medio 2019, står der i regnskabet.

Læs også Falsled: Ingen gulddans at være gourmet-restaurant