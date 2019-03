Efter turbulente år: Nu holder færre ambulancer stille

Færre ambulancer holder stille hos Ambulance Syd.

De såkaldte nedetider, altså den tid hvor en ambulance ikke står til rådighed for alarmcentralen og ikke kan kaldes til en ulykke, er faldet kraftigt hos Ambulance Syd. Det viser tal fra Region Syddanmark.

- Grunden er jo primært, at trivslen er blevet bedre hos Ambulance Syd. Vi har fået de reddere, vi skal bruge, og vi har ikke så mange vikarer og overarbejdstimer mere, siger Mads Skau (V), der er formand for det præhospitale udvalg hos Region Syddanmark.

Tallene fra Region Syddanmark, der driver Ambulance Syd, viser, at nedetiden er faldet markant fra 2015 til 2018. Overordnet er nedetiden for hele regionen faldet fra 8,6 procent til 0,6 procent.

Redderne trives bedre

Da Bios i 2015 overtog ambulancedriften efter Falck i Region Syddanmark, var der store udfordringer med at skaffe reddere nok til at køre ambulancerne. Det var medvirkende til en højere nedetid, at det var svært at stable mandskaber på benene til at køre ambulancerne.

- Hele udliciteringen og opstarten af Bios har påvirket redderne. Det er en stor grund til at trivslen har været dårlig, forklarer Mads Skau.

Ambulancedriften blev overtaget af Region Syddanmark 18. august 2016 efter, at Bios gik konkurs. Skiftet af ambulanceoperatør i regionen har været fulgt af en række sager, blandt andet om Falcks modarbejdelse af Bios' mulighed for at skaffe reddere nok til at drive ambulancerne.

Overblik Bios overtog ambulancedrift i Region Syddanmark i efteråret 2015. Knap et år senere gik selskabet konkurs. Ambulanceselskabet Bios overtog ambulancedrift i Region Syddanmark fra Falck i 2015 efter udbud. Falck undskylder ageren. Bliv her klogere på sagen, hvor Bios gik konkurs efter et år. 2014: * 25. august: Regionsrådet i Region Syddanmark beslutter, at Bios, et nystiftet dansk-hollandsk selskab, skal overtage ambulancedriften i Syd- og Sønderjylland og på Fyn fra 1. september 2015. Også selskabet Responce får en bid af kagen. De erstatter Falck. * September: Falck klager over beslutningen til Klagenævnet for Udbud. Falck mener, at selskabet er bedømt for lavt på en række parametre. Klagen får dog ikke virkning. * November: De første problemer melder sig blandt ambulancepersonalet. De efterlyser informationer om vagtplaner og vilkår. 2015: * Marts: Ambulanceredderne i Syddanmark begynder for alvor at sige op og i stedet tage job i andre regioner eller hos Falck. * 1. september: Driften af ambulancerne overgår officielt fra Falck til Bios. * Oktober: Vagtplanerne hænger ikke sammen for Bios. Det betyder for få ambulancer og langsommere responstid. 2016: * Januar: Bios kan ikke stille med nok beredskaber. Fra 1. januar har selskabet skullet betale bod, hvis det ikke opfyldte kontrakten. Det er tilfældet i hele første kvartal. * Maj: Bios skal betale 13-15 millioner kroner i bod, men det afviser selskabet. Argumentet er, at der har været reddermangel på grund af blandt andet Falcks ageren. Regningens betalingsdato bliver udskudt. * Juli: Bios' regnskab viser et underskud på 42 millioner kroner. Fyens Stiftstidende afslører, at Region Syddanmark har forudbetalt 31,5 millioner kroner for meget til Bios. Regionen indkalder Bios til et hastemøde. Selskabet går med til at betale pengene tilbage, men det kan ikke ske på en gang. * Juli: Bios og Region Syddanmark kan ikke blive enige om en plan for tilbagebetaling, så regionen begærer Bios konkurs til skifteretten i Odense. Bios bliver erklæret konkurs. * August: JydskeVestkysten skriver, at Region Syddanmark har 63 millioner kroner til gode hos Bios. Gælden kommer fra fejlagtig ekstra udbetaling og samlet bod, der er løbet op i 31,8 millioner kroner. * 15. august: I henhold til planen overtager Region Syddanmark driften af ambulancerne. * 7. september: Lønmodtagernes Garantifond afviser at betale den løn, som Bios ikke har betalt selskabets ansatte. 2017: * 8. januar: Region Syddanmark har gennemgået 489 sager om lønkrav fra Bios-tiden. I alt er der godkendt bagudrettede krav for godt 47 millioner kroner. 2018: * Januar: Konkurrencerådet traf efter mere end tre års arbejde afgørelse om, at Falck anvendte ulovlige metoder og misbrugte sin dominerende position for at gøre det umuligt for det hollandske ambulanceselskab Bios at drive ambulancetjeneste i Region Syddanmark. * Falck undskylder sin ageren i forbindelse med udbuddet. Kilder: Ritzau, JydskeVestkysten, Fyens Stiftstidende, TV 2/Fyn og DR Fyn.

Efter en turbulent opstart har redderne nu fået det bedre, fortæller præhospitalsudvalgsformanden og fortsætter:

- Sygefraværet er faldet, og trivslen er blevet bedre. Det viser trivselsundersøgelserne også. Det er jo positivt, siger Mads Skau.

Højere på Fyn

Ser man på de enkelte områder inden for regionen, er der forskel på, hvor meget nedetiden er faldet.

For mens nedetiden for både Sydvestjylland og Sønderjylland i 2018 er kommet ned på 0,4 procent, ligger den for Fyns vedkommende på 1 procent.

Ifølge Mads Skau skyldes det blandt andet, at der er mere pres på de fynske ambulancer.

- Der er mere belastning på ambulancer omkring Odense. Det er noget, vi holder øje med – især i den nye aftale om styrkelse af den præhospitale indsats, fortæller formanden for præhospitalsudvalget.

Mads Skau fortæller, at der i den nye aftale er planer om at sætte en ekstra ambulance ind i Odense-området i de tidsrum, hvor der er mest pres på.

I Trekantsområdet drives ambulancerne af selskabet Responce. Her er der i kontrakten indskrevet et maksimum på 0,5 procents nedetid.

Præhospitalsudvalget vil foreslå regionsrådet, at man indfører samme maksimum for Ambulance Syd for 2019 og fremover.