Fynsk radiokanal vinder udbud: - Nu kan arbejdet gå rigtigt i gang

Fra 1. november kommer en helt ny spiller med fynsk oprindelse på radioscenen, når ungdomsstationen Radio Loud bliver at finde på den kommende, statsstøttede DAB-kanal.

Det var den fynske station Radio Diablo i Svendborg, der tog initiativet til kanalen.

- Det er vi super glade for. Vi har taget et lokalt initiativ funderet på Sydfyn, og vi er er så glade for, at det her projekt har vundet udbuddet, fortæller ejer af Radio Diablo, Martin Brandt Larsen til TV 2/Fyn.

Farvel til Radio24syv

Folk troede, at det var skræddersyet til Radio24syv, men det blev i stedet på et fynsk initiativ. Martin Brandt Larsen, ejer af Radio Diablo

Radiokanalerne Radio24syv, dk4-Radio og Loud bød alle ind på den DAB-kanal, der blev sendt i udbud, og det blev til et møde tirsdag i Radio- og TV-nævnet besluttet, at det skulle være Loud, og at den eksisterende taleradio Radio24syv altså må lukke ned.

- Det er kæmpe stort. For det første har vi været oppe mod to kompetente og dygtige spillere. For det andet er vi selvfølgelig glade for og stolte over, at det er lykkedes, siger Martin Brandt Larsen.

Inden afgørelsen var Radio24syv favorit til at vinde udbuddet. Radiostationen har eksisteret siden 2011 og har opnået stor succes som taleradio. Radio24syv blev afviste at søge om forlængelse af sin sendetilladelse på FM4-frekvensen, som stationen havde sendt på siden starten. Regeringen krævede nemlig, at de så skulle have hovedsæde mindst 110 kilometer fra København.

- Folk troede, at det var skræddersyet til Radio24syv, men det blev i stedet et fynsk initiativ, forklarer Martin Brandt Larsen.

Martin Brandt Larsen. Foto: Diablo

Journalistik til de unge

Loud henvender sig til en yngre målgruppe i alderen 15 til 32 år og kommer blandt andet til at satse på konstruktuv nyhedsjournalistik. Derfor er det også med en vis ærefrygt fra ejerens side over den opgave, som venter.

- Det er en udfordring at samle de unge. Det gav vi nogle bud på i ansøgningen, og det har man åbenbart set kvaliteten i. Så er det svært ikke at være stolt, siger Martin Brandt Larsen.

Han tror, at man skal tænke mediet på en helt nye måde, når det handler om at få fat i den yngre målgruppe.

- Vi skal involvere og inddrage de unge i stedet for at gøre det, som medier traditionelt gør, hvor psykologer, læger og samfundsfolk taler om dem. Vi skal tale med dem, forklarer han.

Det er en udfordring at samle de unge. Det gav vi nogle bud på i ansøgningen, og det har man åbenbart set kvaliteten af. Så er det svært ikke at være stolt. Martin Brandt Larsen, ejer af Radio Diablo

- Det bliver fantastisk

Loud begynder efter planen at sende fra 1. april 2020.

- Og det er ikke en aprilsnar, griner Martin Brandt Larsen.

- Jeg tror, det kommer til at være fantastisk. Det bliver forløsningen på de mange tanker, der er gjort, og det er et helt enormt spændende sted, vi står lige nu.

To timer efter, Martin Brandt Larsen og resten af Radio Diablo fik den glædelige nyhed, smiler han stadig.

- Nu kan arbejdet gå rigtigt i gang. Vi har stået lidt i venteposition siden vi sendte ansøgningen, siger Martin Brandt Larsen.

Det er Kulturradio Danmark A/S, der kommer til at drive radiokanalen Loud. Det er et konsortium bestående af Radio Diablo ApS, Klinkby ApS, Radio Max Danmark ApS, Our Media ApS og Foreningen Radio Limfjord.