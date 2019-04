122 år gammel brugs døde: Nu kan den genopstå allerede i år

En arbejdsgruppe i Nørreby i Nordfyns Kommune havde ét mål, da byens Lokalbrugsen i marts måtte dreje nøglen om - efter 122 år med købmandsforretning på Bundgårdsballe.

Købmanden skulle genopstå, og nu ser det ud til, at målet er endnu et skridt tættere på at blive realiseret.

- Det er 99 procent sikkert, at vi har en købmand her inden året er omme, fortæller David Lorentzen, der for ti år siden selv var uddeler i den nu lukkede Lokalbrugsen. Nu sidder han i arbejdsgruppen for dens genopstandelse.

Solgt anparter for en kvart million

Arbejdsgruppen har oprettet et anpartsselsskab, og lokalbefolkningen i Nørreby har indtil nu sagt ja til at ville tegne anparter for over 250.000 kroner. Derfor arbejder arbejdsgruppen videre med planerne om en ny købmand.

I forvejen forsøgte borgerne i Nørreby at redde den tidligere købmand ved at indsamle en halv million kroner. Desværre lykkedes det ikke, inden Coop opfordrede Lokalbrugsens bestyrelse til at lukke butikken.

- Jeg synes, det er fantastisk, og jeg synes ikke mindst, det er fantastisk i lyset af, at den kvarte million kommer i toppen af over en halv million kroner, som er blevet rejst de seneste 10-12 år til at støtte brugsen. Så det er fantastisk, at folk stadig tror på, at det kan lade sig gøre, siger David Lorentzen.

Købmandsbutik med overskud

Selvom lokalbefolkningen i den lille by er villige til at støtte en ny købmand økonomisk, skal en aftale med Nykredit dog lige falde på plads, inden hakkede dåsetomater, mælk og frysepizzaer kan blive sat på hylderne.

- Nu skal der ske det, at vi skal have fat i Nykredit, som er dem, der har nogle penge i klemme i bygningerne, og så skal vi simpelthen havde nogle forhandlinger i gang, om vi kan få fat i de her bygninger til en ordenlig pris. En pris, der gør, at vi kan få et fornuftigt budget, for det er forudsætningen for, at vi kan få det til at køre, forklarer David Lorentzen.

Ifølge den tidligere brugsuddeler har flere vist interesse for at drive købmandsforretningen.

- Der er i hvert fald nogle, der har vist interesse, og vi har fra Dagrofa et tilsagn om, at de tror på, at det nok skal kunne lade sig gøre, men det er klart, at intet er sikkert. Vi er dog meget fortrøsningsfulde. Budgetterne viser, at det er muligt at skabe en købmandsbutik med overskud. Så vi tror på det, siger David Lorentzen.

Lokalbrugsen i Nørreby lukkede den 19. marts.