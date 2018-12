Nu kan der komme flere kystnære sommerhuse på Fyn

Snart kan der komme endnu flere sommerhuse i fynske byer, der ligger i en kystkommune.

En ny politisk aftale giver fire fynske kommuner mulighed for at udlægge flere sommerhusgrunde. Det er regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der står bag aftalen.

På Fyn kan der i alt komme 209 nye sommerhus, da der er blevet givet tilladelse til dette antal nye grunde fordelt i flere kommuner.

Det fordeler sig mellem fire fynske kystkommuner på følgende vis:

Assens Kommune får 14 nye grunde



Faaborg-Midtfyns Kommune får 40 nye grunde



Nordfyns Kommune får 97 nye grunde



Ærø Kommune får 58 nye grunde

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) udtaler i en pressemeddelelse, at han er glad for, at aftalen nu er på plads.

- Den har været længe undervejs og vil styrke turisme i Danmark, siger han.

Borgmester: Endelig flere sommerhuse på Ærø

En af de kommuner, der har udsigt til at få mange flere sommerhuse, end de har på nuværende tidspunkt, er Ærø Kommune. Her kommer de nye sommerhusgrunde til at ligge i henholdsvis Jørbæk og Vitsø ved Søby.

- Det er jeg rigtig glad for at høre. Det er vi meget taknemmelige for, at vi får lov til, siger borgmester Ole Wej Petersen (S) fra Ærø Kommune.

Ærø har på nuværende tidspunkt 45 sommerhusgrunde i Borgnæs. Derfor er borgmesteren glad for, at der nu er udsigt til flere sommerhuse på øen.

- Vi har på Ærø ikke så mange sommerhusgrunde og muligheder for at udvide, fordi der bag det nuværende område ligger en fredsskov, fortæller borgmester Ole Wej Petersen (S).

Ærø Kommune har haft søgt om at få tilladelse til at udlægge 90 nye grunde.

Artiklen opdateres..