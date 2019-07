Ingen tarmbakterier i vandet: Nu kan du bade igen

Det blå flag på Smørmose Strand på Thurø flagrer atter i vinden, og det er altså igen muligt at bade i havet.

Søndag blev flaget taget ned, da Svendborg Kommune havde en mistanke om, at vandet kunne være forurenet. Kommunen frarådede al badning i vandet.

Nu viser en prøve af havvandet ved Smørmose Strand, at vandet ikke indeholder ikke E. coli bakterier.

E. coli bakterier Når vandet bliver testet for E. coli, er det fordi, at de findes i tarmkanalen hos dyr og mennesker. Bakterierne er derfor et godt tegn på, at der er sket fækal forurening af vandet. Dermed er der også risiko for, at der er andre skadelige bakterier, såsom musetyfus- og dysenteribakterier. Bakterierne kan også være tegn på virus i vandet. Kilde: mst.dk Se mere

Det var et uheld på en af Vand og Affalds pumpestationer ved stranden, der fik kommunen til at mistænke, at forurenet vand kunne være løbet ud i badevandet.

Årsagen til forureningen var, at nogen personer havde brugt et nærliggende toilet som skraldespand. Så vådservietter, underbukser og andet affald har sat kommunens pumper på prøve.

- Vores pumper var stoppet. De var faktisk klokket til med klude og vådservietter, som nogle af vores badegæster i området har puttet i toilettet. Og det havde så stoppet pumpen og gjort, at der havde været et udfald i vores pumpestation, siger Ole Steensberg Øgelund, der er direktør for Vand og Affald i Svendborg.

For langsom

Risikoen for forurening blev konstateret lørdag aften. Og selvom Svendborg Kommune havde forventet at hejse det blå flag tirsdag, men forpagteren af stranden, at sagen er behandlet for langsomt.

- Hvis man vil være turistkommune, turistfyn og turistdanmark, så er det slet ikke gået hurtigt nok. Det går ud over badegæsterne, og det giver os et dårligt rygte. I sidste uge havde vi samme oplevelse i Christiansminde, og det er også vigtigt, og det tog også for lang tid, siger Lars Holmgaard, der er forpagter for Smørmose Strand.

Men hos Svendborg Kommune mener de, at sagen er behandlet så effektivt som muligt.

- Altså timingen for det her uheld kommer på et rigtig træls tidspunkt. Søndag morgen kontakter vi laboratoriet, som udtager badevandsanalyse til blå flag. Og de gør alt, hvad de kan for at få en mand ud og tage prøven søndag, men har ikke mulighed for at sende en derud, siger Birgitte Kring Frederiksen, der er afdelingsleder i Natur og miljø hos Svendborg Kommune.

Altså kom der først en mandag og tog prøven, der skulle vise, om der var bakterier i vandet.

- Kunne i have gjort det hurtigere?

- Vores laboratorie, som vi har en aftale med, de havde ikke mulighed for at sende en mand hurtigere, så nej, vi kunne ikke have gjort det hurtigere.