Fynsk tilbud: Nu kan du blive forsikret mod tørke

Den varmeste sommer i mere end 100 år var hård for husejere over hele landet. Mange steder tørrede undergrunden ud, og det gav revner i huset. Derfor lancerer fynske GF Forsikring nu et nyt tilbud, der kan hjælpe husejere, hvis en lignende tørke igen rammer landet.

- Vi har fået en del henvendelser fra vores kunder, og hos GF Forsikring ønsker vi at hjælpe vores kunder lidt på vej i tilfælde af en ny tørke. Vi går forsigtigt til værks, og tørkedækningen er ikke en fuld erstatning, men et plaster på såret, siger Jesper Mortensen, der er administrerende direktør i GF Forsikring.

Sommeren sidste år var den varmeste og tørreste siden 1872, og over hele landet havde husejere problemer med revner i deres huse. Men de ramte husejere kunne hverken få hjælp hos staten eller forsikringsselskaberne.

- Der var debat om staten og det offentlige skulle træde hjælpende til i lighed med skader i til fælde af en stormflod. Men vi kan jo se, at der indtil videre ikke er sket noget. Så derfor vil vi nu gerne give vores kunder en håndsrækning, hvis vi får en ny tørke, siger Jesper Mortensen.

Den nye tørkeforsikring hos GF Forsikring tilbyder en dækning på 150.000 kroner. Samtidig er der en selvrisiko på 20.000 kroner, men til gengæld kommer forsikringen kun til at koste 100 kroner om året. Om tørkeforsikringen vil blive udvidet de kommende år, ved direktøren endnu ikke.

- Vi ved jo ikke, om og hvornår vi får en sommer som i 2018. Men der er næppe tvivl om, at at vejrforhold kommer til at fylde meget mere de kommende år, og vi vil gerne hjælpe vores kunder, så de kan sove lidt mere trygt, lyder det fra direktøren i GF Forsikring.

For at forsikringen kan blive udløst, skal DMI’s tørkeindeks i gennemsnit have været 9,0 (på en 10-punktsskala) i den kommune, hvor huset ligger, og samtidig skal tørken have varet i minimum 30 dage.

