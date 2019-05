Nu kan du købe 60 procent af fynsk rumvirksomhed

Den fynske rumteknologivirksomhed Danish Aerospace Company går på børsen den kommende uge. Det sker med et håb om at skaffe mere kapital til virksomheden.

- Vi kan i Danmark være meget stolte af, at en dansk virksomhed leverer livsvigtigt udstyr til astronauterne i det ydre rum, siger bestyrelsesformand i Danish Aerospace Company Niels Heering og fortsætter:

- Derfor er det også helt oplagt at udbyde aktier samtidig med, at selskabet søger om optagelse til handel på vækstmarkedet i København, som dermed kan sikre, at flere danskere kan få del i virksomheden og det forventede store forretningspotentiale.

Virksomheden vil sælge, hvad der svarer til 60 procent af ejerskabet. Det gør den for intet mindre end 40 millioner kroner i aktier. Bag børsnoteringen står ejer M. Goldschmidt Capital A/S.

Leverandør til NASA og ESA

Danish Aerospace Company har hovedsæde i Odense og har gennem 30 år specialiseret sig i at udvikle medicinsk måle- og motionsudstyr til astronauter.

De seneste ti år har den fynske virksomhed været eneste leverandør til de internationale rumagenturer NASA og ESA.

Udover udstyr til rummet vil virksomheden også udvikle udstyr på andre områder. Det skal børsnoteringen hjælpe med.

- Der er private firmaer, der vil sende mennesker ud i rummet, og der er et marked. Derudover er der også ekstreme miljøer på jorden som bjergbestigning, dykning og motorsport og alle mulige andre, hvor vores teknologi vil kunne bruges, fortæller direktør Thomas A. E. Andersen til TV 2/Fyn.

Den fynske virksomhed leverede et overskud på en million kroner efter skat i 2018. Det satte store ambitioner for 2019, og her er børsnoteringen altså en af dem.

Aktierne vil blive sat til salg den 7. maj.