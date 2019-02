Nu kan du komme helt tæt på en hval

Tirsdag åbnede Fjord og Bælt i Kerteminde den nye sæson med en nyhed, der skal bringe gæsterne endnu tættere på livet under vandoverfladen.

Det skal ske med en 12 meter lang storskærm, som kan vise de store havpattedyr, der er i de danske farvande. I fuld størrelse.

- Den skal være med til at fortælle om de mest almindelige havpattedyr, vi har i Danmark eller får besøg af i Danmark, fortæller Jeppe Kaczmarek, der er biolog og formidler hos Fjord og Bælt.

Gæsterne kan selv vælge, hvilket havpattedyr der skal dukke op på den store skærm, der fortæller med billede, tekst og animationer.

- Her ved kontrolpulten kan man vælge en af de syv arter, vi har, siger Jeppe Kaczmarek og viser, hvordan man på en tablet kan skifte mellem forskellige havpattedyr.

Læs også Rekordhøjt besøgstal: Gæsterne strømmer til lysaften i Odense Zoo

Skal gøre formidlingen enklere

Idéen med den nye skærm er at gøre det nemmere for gæsterne at forstå naturens kompleksitet.

Biologerne på stedet er eksperter i havets dyr, og med skærmen kan de bedre fortælle om hvalernes liv på en enkel og letforståelig måde.

- Ved at bruge animationer kan man undgå den her tekst, der gør det kedeligt. Det gør i sig selv, at børn kan forstå det og sige "nå jo, det giver mening det der". Fordi du viser bare, hvordan det er, fortæller Jeppe Kaczmarek, der er biolog og formidler hos Fjord og Bælt.

Han forklarer, at skærmen vil kunne gøre det nemmere for formidlerne på stedet at forklare komplekse biologiske funktioner. Og ikke mindst vise de store havpattedyr i deres naturlige størrelse.

Læs også Svendborg-festival vender tilbage efter succesfuld uge

00:15 Skærmen skal gøre formidlingen om havpattedyrene mere enkel og intuitiv. Video: Mikkel Skov Svendsen Luk video

Enorm skærm til enorme dyr

Den 12 meter lange skærm skal sørge for, at man kan fornemme, hvor store hvalerne i virkeligheden er.

Hvalerne bliver livagtiggjort på skærmen ved hjælp af fire projektorer, der viser animationerne af de store havdyr.

Skærmen er lige så lang som skelettet af den kaskelothval, der hænger i loftet i rummet. Men faktisk havde det ikke gjort noget, hvis den var endnu længere, siger en af formidlerne, der skal bruge den.

- Nogle af de her hvaler er jo længere end 12 meter. Over 20 meter, fortæller Jeppe Kaczmarek, biolog og formidler hos Fjord og Bælt.