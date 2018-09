På elektronikmessen E-18 i Odense bliver fremtidens teknologi vist frem. Inden for få år kan fynboerne printe lørdagspandekager og skifte musiknummer med et strøg over jakkeærmet.

En fingerring, der registrerer din søvnrytme. En skanner, der kan analysere antallet af kalorier i et stykke chokolade, og elektrisk maling, der kan tænde lyset med et enkelt tryk. Fremtiden er lige om hjørnet, og den bringer nye gadgets med sig. Tirsdag blev fremtiden præsenteret i Odense Congress Center, og Morten Block, der er teknologidirektør i virksomheden Arrow, viser sine bud på seks teknologier, der i løbet af få år bliver en del af hverdagen. Pandekageprinteren Glem alt om at vende fedtede pandekager på panden lørdag morgen. Fyld dej i printeren, og lad pandekageprinteren lave sprøde pandekager til morgenbordet eller fødselsdagen. Printeren kan forme pandekagerne i præcis det mønster, du uploader. Den kan for eksempel skrive juniors fødselsdato med den lyse, flydende dej. Hvordan printeren virker, kan du se øverst i artiklen. Jakke med sensor Denimjakken fra Levi's er udstyret med en sensor i jakkeærmet, der kan styre musikken i hovedtelefonerne. Med et enkelt strøg skiftes nummer, og et klap sætter Adele på pause. - Selve teknologien omkring elektronikken er ikke så avanceret, men det er avanceret at kunne væve sensorer ind i tøj, som kan vaskes, bruges og slides, forklarer Morten Block. Læs også Danmarks største messe slår dørene op 00:22 Cowboyjakken har indsyede sensorer, der kan styre musikken i hovedtelefonerne. Video: Ole Holbech Luk video Smart ring Princippet i den smarte ring - eller på engelsk 'smart ring' - kender man fra andre smart-armbånd og fitness-ure. Alligevel er ringen ganske enestående. - Det er et unikt design på den måde, at man har proppet en masse teknologi ned i en meget lille størrelse. Der er et batteri, en lille computer og en bluetooth-enhed, fortæller Morten Bloch. Ringens sensorer kan blandt andet måle temperaturer, hjerterytme samt, hvordan man bevæger sig, og på den måde give en idé om, hvordan man sover. 00:35 En ring om fingeren kan afsløre, hvordan du sover om natten. Video: Ole Holbech Luk video Fødevareskanner Fremtidens mobiler bliver ifølge teknologidirektøren udstyret med bittesmå skannere, der kan analysere frugt, kød, chokolade og andre fødevarer, inden de ryger ind bag læberne og tygges. Skanneren kan blandt andet afsløre, hvor mange kalorier og hvor meget sukker og fedt der er i maden. - Den her (skanneren, red.) er forholdsvis stor stadig, men der går ikke lang tid, før man vil se det i mobiler. De første prototyper findes allerede, fortæller Morten Block. 00:50 Morten Block mener, at det er sandsynligt, at fremtidens mobiler er udstyret med en skanner, der kan afsløre, hvor mange kalorier der findes i fødevarer. Video: Ole Holbech Luk video Elektrisk maling Var det noget med en gang vægmaling, der kan tænde lyset i loftet? Eller et malet klaver, man kan spille på? Det kan nemt blive fremtiden, og teknologien kan bruges til mange ting, mener Morten Block. - Man kunne for eksempel male en hund, en ko, en kat og en gris på sit barns værelse, og når man så rører det, siger de lydene, som dyrene nu siger, fortæller teknologidirektøren. Læs også Fyn kæmper for at beholde robotklynge 00:14 Elektrisk maling bliver en del af fremtiden. Video: Ole Holbech Luk video Smartur uden opladning Folk med smarture kender det: Uret skal oplades, inden det kan bruges. I fremtiden er der en løsning på det, og uret behøves aldrig tages af håndleddet. - Det her er faktisk lidt af en verdensnyhed. Det er et smartwatch, der ikke skal oplades. Det bruger simpelthen temperaturen fra ens krop til at oplade batteriet, forklarer Morten Block. Ligesom andre smarte ure kan uret anvendes både til at registrere sportspræstationer, modtage opkald og andet. 00:19 Smarturet, der aldrig behøver oplades. Video: Ole Holbech Luk video