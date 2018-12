Tinderbox Band Battle: Nu kan du tilmelde dit band

De seneste to år er åbningskoncerterne på Tinderbox blevet leveret af fynske musikere, der har været gennem Tinderbox Band Battle.

Ved festivalen i 2018 åbnede Efternøler, Timur og Markus Valentin for tre dages intens musikfestival. De tre bands fik lov at optræde på teltscenen, og på den måde blev de tre bands profileret over for tusindvis af Tinderbox-gæster.

Til næste får nye fynske musiktalenter samme chance. Startskuddet til den tredje Tinderbox Band Battle er netop skudt i gang, og alle solister og bands kan tilmelde sig konkurrencen indtil 3. februar 2019.

- Tinderbox Band Battle har været en stor succes de seneste to år, og vi er glade for i år at kunne være lidt tidligere ude end normalt for at give så mange som muligt en chance for at tilmelde sig, siger talsmand for Tinderbox, John Fogde.

Afstemning på Facebook

Alle tilmeldte bands bliver præsenteret på Facebook, og efter en afstemning blandt brugerne bliver i alt 15 bands udvalgt til tre finaleaftener, der finder sted fra 5. - 7. marts på Posten, Kansas City og Studenterhuset.

Tidsplan for Tinderbox Band Battle Åbning for tilmelding

- Tirsdag 18. december 2018

Sidste frist for tilmelding

- Søndag 3. februar 2019

Præsentation af 3x10 bands til afstemning på Facebook

- Mandag 11. februar 2019

Afslutning på publikumsafstemning

- Tirsdag 19. februar 2019

Annoncering af 3x5 finalebands

- Mandag 25. februar 2019

Finaleaftener

- Posten tirsdag 5. marts 2019

- Kansas City onsdag 6. marts 2019

- Studenterhuset torsdag 7. marts 2019

- Niveauet har været rigtig højt i alle dele af processen, og tilbagemeldingen fra de seks vindernavne har været, at man udover en god koncertoplevelse også har fået stor eksponering i medierne og uvurderlig erfaring i forbindelse med konkurrencen, siger John Fogde.

Finaleshows på TV 2/Fyn

De tre finaleaftener vil ligesom sidste år blive transmitteret på TV 2/Fyn.

- På TV 2/Fyn dyrker vi den levende kultur, der udfolder sig overalt på Fyn. Derfor er vi også meget begejstrede for igen at være mediepartner på Tinderbox Band Battle. Tinderbox er på få år blevet en markant festival, og derfor er det spændende at følge og dække de muligheder, det giver for nye talenter, der gennem både band battle og festivalen kan sætte et fynsk aftryk på en international festival, siger nyhedschef Mads Boel fra TV 2/Fyn.

De tre vindere af Tinderbox Band Battle modtager normal bandhyre for deres koncert på Tinderbox, og eneste krav for tilmelding er, at man skal kunne påvise en tilknytning til Fyn, da formålet med konkurrencen er at promovere den lokale musikscene.

Tinderbox 2019 finder sted i Tusindårsskoven i Odense i dagene 27.-29. juni.