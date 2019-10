Borgmester: - Nu kan man roligt sætte børn i verden i Odense

- Vi har sikret velfærden i Odense for de mindste børn og ældre de kommende fire år. Vi ved, at der kommer markant flere børn og ældre, og vi har haft modet til at omprioritere, og nu kan man roligt sætte børn i verden i Odense og man kan roligt blive gammel. Vi har pengene så vi kan følge med, lød det fra borgmester Peter Rahbæk Juel kort efter underskrivelsen af budgetaftalen.

Bag budgettet står Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, SF, Dansk Folkeparti og Alternativet. Enhedslisten trak sig tidligere onsdag og Venstre var slet ikke inviteret med til budgetforhandlingerne.

- Det er ærgerligt, at borgmesteren ikke tror på, at vi kan finde enighed, og vi tror på at vi kunne have bidraget med noget, lød det onsdag eftermiddag fra Christoffer Lilleholt fra Venstre.

En hulens masse institutioner

Men det andet store borgerlige parti Konservative er med i budgetaftalen.

- Det er gået rigtigt godt, og vi har landet en fornuftig aftale, siger Kristian Guldfeldt fra Konservative.

Ifølge Peter Rahbæk Juel så betyder budgetaftalen, at Odense nu skal investere i velfærd for at imødegå de udfordringer velfærden står over for de kommende år.

- Vi skal bygge en hulens masse daginstitutioner og så skal vi bygge botilbud til handicappede, siger borgmesteren.

Investeringerne i Odenses velfærd de kommende år betyder blandt andet: Der afsættes 125 milioner kroner til nye dagtilbudspladser og ny instutionsstrukter

43 millioner kroner afsættes til anlæg af nyt bo- og dagtilbud til handicappede. Insitutionen får 35 pladser.

Der afsættes 35 millioner kroner til det specialiserede område inden for børn- og ungeområdet og yderligere 50 millioner kroner til at indhente efterslæbet på dette område.

Musikskolen får én million kroner.

Der bliver reserveret seks millioner kroner til fremme af trivsel for medarbejderne i Odense Kommune.

Pengene til investeringerne i velfærden kommer fra forårets aftale om omprioritering af 200 millioner kroner, som alle partier i byrådet - bortset fra Venstre - står bag. Aftalen indebærer nedskæringer på blandt andet kulturområdet, administration og anlægsudgifter.

