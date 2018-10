Nu kan mindre virksomheder også spille med musklerne

For meget eller for lidt arbejde? Balancen kan være svær.

Sådan har det været for tømrervirksomheden Hartvigsen & Ko, der har haft svært ved at tilpasse sig perioder, hvor arbejdsbyrden har været udfordret.

- Det er huller i vagtplanen, som ødelægger regnskabet. Huller hvor der enten er for meget eller for lidt arbejde, siger Peter Hartvigsen.

Flaskehalsen

Det såkaldte flaskehalsproblem, hvor efterspørgslen på arbejdskraft ikke modsvares af udbuddet, præger særligt byggebranchen, hvor efterspørgslen på arbejdskraft lige nu er den højeste på Fyn med 231 ledige stillinger.

Flaskehalsproblemet er et kendt fænomen hos a-kassen Dana, der har udviklet platformen ProMatch.

Derfor vil ProMatch, som er en gratis udbudsportal for medlemmer af Dana forsikring, hjælpe med at finde mere arbejde og handle med andre selvstændige.

Man kan stå med to eller fire mand og ikke vide, hvor pokker man skal sende dem hen Peter Hartvigsen

- Problemet med mange selvstændige virksomheder er, at de tit har døde perioder, hvor de ikke har noget arbejde, siger Claus Jeppesen, der er områdechef i Dana.

Og det er noget, tømrervirksomheden oplever på egen krop.

- Man kan stå med to eller fire mand og ikke vide, hvor pokker man skal sende dem hen. I sådan en situation kan det være rigtig fint at logge ind og finde en opgave, der passer. På den måde kan vi dække folk ind i forskellige huller, så vi ikke skal bekymre os om, at vores mænd mangler arbejde, siger Peter Hartvigsen.

Og opgaverne går begge veje.

- Hvis det står skidt til med kapaciteten, kan man også bruge tilbuddet den anden vej. På den måde kan man sige, at vi låner lidt af hinanden, siger Peter Hartvigsen.

Platformen skal gøre de små fynske erhvervsdrivende synlige på topchefens radar i en tid, hvor de store virksomheder mangler hænder og har fokuseret på udenlandsk arbejdskraft.

Den seneste analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at der stadig er størst mangel på arbejdskraft indenfor bygge og anlæg, men også andre brancher oplever rekrutteringsudfordringer. Tømrere, programmører og systemudviklere samt elektrikere topper listen:

Claus Jeppesen, områdechef for Dana, har set problemet brede sig.

- Det er en mulighed, vi har set for at udnytte arbejdskraften. Og at den selvstændige kan skabe sig et større netværk, siger han.

- Lige nu bruger vi den ikke så meget, men jeg tænker, at det bliver noget vi kommer til at bruge meget i fremtiden. Vi ser tydeligt et potentiale på sigt, siger Peter Hartvigsen.

