Nu kan øboerne få pleje døgnet rundt: Det bliver dyrt

På de sydfynske småøer har man indtil nu ikke fået døgnpleje, hvis man blev syg. Men det har Ankestyrelsen nu besluttet at lave om på.

Som øbo på de sydfynske småøer er man afhængig af færgen for at komme til og fra fastlandet. Og døgnhjælp til syge ældre har nogle steder ikke været en mulighed på grund af den lange sejltid.

Men det skal der laves om på nu. Ankestyrelsen slår nemlig fast, at beboerne på de små øer har ligeså meget krav på døgnpleje på deres bopæl som andre borgere.

Og det er formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, Herdis Hanghøi (V), meget tilfreds med.

- Vi har ventet med spænding på at få udtalelsen fra Ankestyrelsen, så jeg er rigtig glad for, at den er kommet nu. Det giver først og fremmest klarhed for borgerne –og selvfølgelig også for os som kommune. Derfor går vi straks i gang med at ændre vores kvalitetsstandarder på området, så vi lever op til lovgivningen, siger hun.

Plejepersonalet skal overnatte på øerne

I Faaborg-Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje har der indtil nu stået:

- På grund af begrænsningerne i den trafikale tilgængelighed til øerne Avernakø, Bjørnø og Lyø, er øerne ikke omfattet af den kommunale døgnpleje. Det betyder, at hjemmehjælp kun kan leveres inden for de tidsrum, som den til enhver tid gældende færgeplan giver mulighed for.

Hvis man som øboer alligevel har haft et behov for døgnpleje, var den eneste mulighed at søge en plejebolig, der var døgnbemandet.

Formuleringen i kommunens kvalitetsstandard om døgnpleje har skabt en del utilfredshed hos borgerne i kommunen. Men det bliver der nu lavet om på.

Ifølge en pressemeddelelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune forberedes der allerede døgnpleje på øerne. I den forbindelse er kommunen også i dialog med FOA om plejepersonalets vilkår, da døgnpleje på øerne blandt andet vil betyde, at personalet vil skulle overnatte på øerne.

Dyrt for kommunen

De nye standarder komme til at koste kommunerne penge at få indført. Og formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune foreslår da også, at kommunerne med små øer kompenseres.

- Nu har Ankestyrelsen gjort det klart, at vi – også i tidsrum, hvor færgen ikke sejler – skal sikre, at beboerne på de små øer får den nødvendige pleje døgnet rundt, uden at de skal flytte sig. Det kan potentielt blive dyrt for kommunen, fortæller Herdis Hanghøi og fortsætter:

- Det er penge, vi skal tage fra noget andet. Det gør vi naturligvis. Jeg mener dog, at det bør være et nationalt anliggende. Vi er et land med mange små øer, skal vi blive ved at have liv på øerne, så må det indgå i de igangværende økonomiforhandlinger, ellers bør kommunerne kompenseres på anden vis.

Behovet for døgnpleje på øerne kan variere, men der er i øjeblikket ikke nogen beboere på øerne i Faaborg-Midtfyn Kommune, der har behov for døgnpleje. Men den fynske kommune vurderer, at døgnpleje gennemsnitligt vil komme til at koste mellem en og halvanden millioner kroner om året.

