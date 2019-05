Nu kan patienter igen komme igennem til 112 og sygehuset

Søndag var der omfattende telefonproblemer i Region Syddanmark, der gjorde det vanskeligt at komme igennem til 112, lægevagten og regionens sygehuse.

Midt på eftermiddagen kunne Region Syddanmark melde ud, at problemerne igen var løst - men kort tid efter måtte de korrigere, da problemerne igen var dukket op.

Føndag aften lykkedes det TDC at løse de driftsproblemer, der havde generet blandt andet lægevagten, 112 samt de syddanske sygehuse i løbet af søndagen.

Det har stabiliseret driften af regionens telefoner og betyder, at syddanske patienter igen kunne komme igennem til 112, regionens lægevagtnummer og regionens sygehuse.

Det bekræfter Region Syddanmark i en pressemeddelelse tidligt mandag formiddag.

Følger udviklingen tæt

TDC kunne her til morgen meddele, at regionens telefoner har fungeret stabilt hele natten til mandag. Et internt tjek i regionen bekræfter dette billede. Dog opleves der forsat problemer periodevis – blandt andet med at ringe intern på regionens sygehuse, skriver regionen blandt andet i meddelelsen.

- Det virker som om at de midlertidige løsninger, som TDC fik etableret søndag aften, betyder at syddanske patienter kan komme igennem til 112, regionens lægevagtnummer og regionens sygehuse. Sammen med TDC følger vi nu situationen tæt, og melder ud, når vi ved mere. Vi er meget afhængige af, at vores telefoner virker. Heldigvis tyder de første meldinger ikke på, at de ustabile telefoner har haft alvorlige konsekvenser for patienter, siger Region Syddanmarks koncerndirektør Kurt Espersen.