Flygtninge og indvandrere får hjælp til NemID: - Nu kan vi klare os selv

På Lærdansk i Svendborg sidder en hel klasse klar til at modtage undervisning.

- Noget af det, vi skal tale om i dag, er, hvordan, vi kan gøre hverdagen lettere. Hvad man kan gøre, og hvor man måske kan spare nogle penge, forklarer Thorbjørn Jeppe, der er privatrådgiver i Danske Bank.

Danske Bank, Svendborg Kommune og Lærdansk er gået sammen om at uddanne flygtninge og indvandrere til lettere at klare økonomien, bruge NemID og få styr på danske bankvaner. Mandag var 25 kursister samlet på Lærdansk Sydfyn.

En nemmere hverdag

På tavlen i klasselokalet står der ord som "betalingsservice", "regninger" og "dagpenge". Ord som er simple for mange danskere, men som giver anledning til frustration og spørgsmål for flere af deltagerne på kurset.

Flemming Kruse, der er souschef i Danske Bank, sætter pris på, at de kan hjælpe til en bedre forståelse blandt kursisterne.

- Den primære årsag er samfundets ansvar. Flygtninge og indvandrere er en væsentlig del af Svendborg Kommune efterhånden, og jeg synes, at vi har et ansvar for at integrere dem, forklarer han.

Han har oplevet, hvordan flere af indvandrerne står i kø i banken med helt simple spørgsmål, som de nemt ville kunne finde svaret på andre steder.

- Man kan spørge, hvorfor de står dernede, men man kan også vende det om og spørge, hvorfor vi ikke har givet dem uddannelse til ikke at stå i kø med de spørgsmål. Så vi håber at give dem en nemmere økonomisk hverdag, fortæller Flemming Kruse.

De 25 kursister kan nå at lære meget på de fire timer, som kurset varer. Foto: Ole Holbech

I klassen sidder Tewabech Adane, som bor i Svendborg og kommer fra Etiopien.

- Jeg synes, at det er rigtig fint. Vi er meget glade for, at vi kan spare penge, og det er nemt at betale på den måde. Så jeg synes, at det er rigtig godt for os, forklarer hun.

Starter fra bunden

Kursisterne går alle på Lærdansk Sydfyn, hvor de har været gennem en danskuddannelse, de startede på for lidt over to år siden. Her har de lært dansk helt fra bunden og er startet et sted, hvor de hverken kunne sige deres eget navn eller spørge efter andres på dansk.

Og nu sidder de alligevel i et klasselokale og forsøger at lære hele det digitale banksystem at kende.

- Det er meget relevant for dem alle. Det er nødvendigt, at man er selvhjulpen, at man har en indsigt i sin økonomi og har et godt overblik. Det er ikke altid, der er så mange penge at gøre godt med, og så er det rigtig vigtigt, at de ikke kommer til at betale ekstra meget for en regning eller få rykkere, som gør, at de spilder penge, de faktisk ikke har råd til at spilde, forklarer Sanne Simonsen, der er skoleleder på Lærdansk Sydfyn.

I klasselokalet står Thorbjørn Jeppe foran kursisterne og fortæller om mobilbankens fordele.

- Kan man gøre andet end at betale sine regninger i mobilbanken? spørger han ud i klassen.

Kanyaarat Innok, der kommer fra Thailand og deltager på kurset, rækker hånden op.

- Jeg har automatisk betaling, siger hun og nikker med et stort smil.

For hende har det været fantastisk at være på kurset.

- De kommer og viser os, hvad vi skal lære og det er meget, meget fint, understreger hun.

Kanyaarat Innok er glad for at få undervisning i mobilbank og NemID. Foto: Ole Holbech

En enorm udfordring

Bo Hansen (S), der er borgmester i Svendborg Kommune, mener, at det er vigtigt, at både flygtninge og indvandrer får hjælp til at forstå de mange begreber i den finansielle verden.

- Hvad end man kommer her, fordi man har fundet kærligheden, et job eller er kommet her som flygtning, så er det en enorm udfordring at tilegne sig alle de færdigheder, som man skal have for at begå sig godt i et samfund, forklarer han.

Han forstår godt, at det kan være svært at håndtere NemID, e-boks og homebanking, når de kun lige har lært sproget. Derfor er han glad for, at Danske Bank kan hjælpe kursisterne godt på vej.

- Det betyder enormt meget. Et er, at de kommer her i Lærdansk og lærer sproget, men de møder også en masse nye mennesker og støder på Danske Bank, som skal coache dem i at gebærde sig i vores finansielle system. Og jeg vil også sige, at når man netop har en smal økonoi, som mange af de her borgere har, så er det utrolig vigtigt, at man ved, hvordan man håndterer det.

- Jeg er blevet klogere

Tilbage i klasselokalet er der godt gang i kurset. Thorbjørn Jeppe hjælper på skift de kursister, som har brug for at få noget fra mobilbanken forklaret. Og det glæder Flemming Kruse, at de får vejledning fra kyndige fagpersoner.

- Jeg har oplevet, at de har stået ved mig i banken og betalt gebyr for et girokort, og det er helt unødvendigt. Så jeg håber, at de går hjem med en forståelse for, hvordan man er digital i Danmark og hvorfor vi er på vej mod et kontantløst Danmark, forklarer han.

Tewabech Adane og Kanyaarat Innok går hjem med en god følelse i maven efter mandagens kursus. Foto: Ole Holbech

For både Tewabech Adane og Kanyaarat Innok har det fire timer lange kursus mandag været meget givende.

- Jeg kan det 100 procent nu. Jeg er blevet klogere i hvert fald, fortæller Kanyaarat Innok.

- Det er svært, men det hjælper at have undervisning her. Nu kan vi klare os selv, bakker Tewabech Adane op.