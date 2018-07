Nu kører H.C. Andersen Festspillene: En barsk og morderisk historie

Premieren på Lille Claus og Store Claus blev spillet i Den Fynske Landsby, og det var på en anderledes måde, hvor de unge er tænkt med.

Onsdag var der premiere på H.C. Andersen Festspillene for 54. gang.

Siden marts har 50 børn i alderen fra otte til 19 år øvede sig på både replikker, dans og sang, for at kunne fremføre det hele forestillingen i Den Fynske Landsby.

En barsk fortælling

Lille Claus og Store Claus er en både barsk og dramatisk historie med en morale, der beretter om grådighed, griskhed og hævntørst. H.C. Andersen fortæller med en blanding af humor og løftet pegefinger om de to brødre, der begge jager rigdom og undervejs slår ihjel for at opnå det.

Selvom det for nogle kan virke som en voldsom historie med en masse mod, skræmmer det ikke 12-årige Malte Stein Frandsen, der spiller Lille Claus.

-Det er en ret barsk historie, men jeg synes også, der er ret meget humor i den. Det er en sjov historie. Og en af de gode klassiske historier, siger Malte Stein Frandsen.

- Da jeg læste manuskriptet første gang, tænkte jeg, at det var voldsomt. Der var alligevel mange heste, der skulle slås ihjel under den forestilling. Det er jo sådan eventyret er, men den er meget morderisk, siger Frederik Grundtvig.

Og selvom det er en lidt barsk og morderisk historie, der bliver spillet i Den Fynske Landsby, så er den stadigvæk en af de mest populære historier. Den er blevet spillet næsten ligeså meget som Klodshans og Fyrtøjet, hvis man spørger bestyrelsesformanden for H.C. Andersen Festspillene.

- Det er jo et af de populære eventyr, kan vi se. Der er som regel mange gæster, der kommer og ser det. Jeg tror godt, at folk kan lide lidt dramatik. Det er jo sjovt at en H.C. Andersen tilbage i 1835 også tænkte, at det her ville være interessant så mange år efter, siger Rune Kallager.

Fakta om Forestillingen spiller i Den Fynske Landsby i perioden fra den 18. juli til den 11. august, hver dag klokken 16.00 plus en formiddagsforestilling den 8. august kl. 11:00.

Forestillingen varer 70 minutter.

Spillets renæssance

Det er syvende gang, at forestillingen bliver spillet. Det har ifølge bestyrelsesformanden for H.C. Andersen Festspillene givet anledning til ændringer i sproget.

- Vi har ændret den måde, forestillingen er bygget op på. Vi har ændret det, så det bliver tidssvarende med det, de unge mennesker er vant til at høre i dag. Så det kommer til at være noget, de kan identificere sig med, siger bestyrelsesformanden Rune Kallager.

Men nogle af de originale ord bliver i feststykket. Eksempelvis er 'skæppe' et af de ord, der ikke har måtte lade livet til fordel for nutidens ordvalg, og det er der en særlig grund til.

- Der er nogle ord, der skal bevares. Det er en del af eventyret, som historien er skrevet under. Det skal selvfølgelig være her. Men det er hele tiden en bevægelse i vores ord og sprogbrug. Den måde vi tilpasser, det kan måske fastholde publikum herude, siger Rune Kallager.

Malte Stein Frandsen på 12 år spiller Lille Claus, og Frederik Grundtvig på 19 år spiller Store Claus.

- Jeg synes, det gik rigtig godt. Der var selvfølgelig nogle småfejl. Ellers synes jeg, det gik rigtig godt. Både med dansen, sagen og selve skuespillet. Man vil gerne vise, hvad man kan og give alt, hvad man har, siger Malte Stein Frandsen.

-Jeg synes, det gik hammer godt. Når der kommer publikum på, bliver det noget helt andet. Så får den lige 10 til 20 procent mere, som gør, at man kommer helt ud over scenekanten, siger Frederik Grundtvig.

En halv time før forestillingen mødes alle skuespillerne til fælles opvarmning, hvor både krop og stemme bliver øvet. De tager hinanden i hænderne og går på scenen med en fælles energi til dette års historie.

Opgiver sommerferien

De to skuespillere Frederikke Milling Mogensen og Tobias Kallager har været med i spillet helt fra starten for syv år siden. De skal optræde 25 gange hen over sommeren, og det betyder, at de skal opgive deres sommerferie til fordel for skuespillet.

- Efter du har været herude, bliver der bare skabt et sindssygt fællesskab, og man bliver bare en stor familie herude. Det er super fedt at være med, siger 15-årige Tobias Kallager.

16-årige Frederikke Milling Mogensen havde for første gang i de syv år festspillet har kørt ikke meldt sig til optagelsesprøverne. Men hun kunne alligvel ikke holde sig væk.

De ringede de til mig og sagde, at de manglede en til at spille bondekone. Det sagde jeg så ja til. Til at starte med tænkte jeg ’pokkers også, jeg ville jo gerne have været sammen med mine venner'. Da vi så gik i gang med prøverne, fandt jeg ud af, at jeg meget hellere vil det her. Jeg tror jeg var kommet til at kede mig derhjemme, så det er helt sikkert dem, der skal være misundelige på os.

Og den beslutning kan 15-årige Tobias Kallager sagtens forstå.

- Man savner selvfølgelig også den lange sommerferie. Men det er ligesom at være på sommerferie herude. Du gør jo lige præcis det, du elsker.

De to unge skuespillere er ikke sikre på, at de kan holde sig væk fra scenen til næste år.