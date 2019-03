Så er der dato på: Nu kommer det tredje spor

Det har været længe undervejs, men nu sker der for alvor noget. Det tredje spor på Fynske Motorvej er på vej. Om lidt mere end en uge går første etape af udvidelsen til tre spor i gang. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Anlægsarbejdet begynder 1. april, hvor man udvider strækningen mellem Odense V og Gribsvad, som ligger ved afkørsel 55 Aarup, til tre spor. Arbejdet med første etape forventes at være færdigt inden udgangen af 2020. Robin Højen Madsen er projektleder for første etape af udvidelsen.

- Det er en af landets hovedfærdselsårer, som vi går i gang med at opgradere nu. Der er både mange pendlere på Fyn og mellem landsdelene. Fynske Motorvej binder Danmark sammen fra øst til vest, men vi skal have gjort noget ved den trængsel, som trafikstigningen har medfør, siger han i pressemeddelelsen.

I 2010 kørte der i gennemsnit 59.723 biler på motorvejen i løbet af et døgn. I 2018 var det tal steget til 79.234. Det er en stigning på næsten 33 procent. Analyser fra Vejdirektoratet viser, at pendlere, der kører frem og tilbage på dagens mest spidsbelastede punkter kommer til at spare 28 timer på årsbasis. Det er otte minutter om dagen, hvis man kører frem og tilbage 200 dage

Når arbejdet med udvidelsen går i gang kommer det til at betyde en generel hastighedsbegrænsning på 80 kilometer i timen på strækningen.

Vejdirektoratet har tegnet kontrakt med entreprenørfirmaet M.J. Eriksson, som kommer til at stå for første etape af udvidelsen.