Crown The Beast på Tinderbox: - Nu kommer vi

- Vi skillede os meget ud. Vi er de hårdeste af dem, der har spillet i dag, og så tænker man 'argh, den vil nok ikke gå'. Men vi gjorde det.

Sådan lyder det fra Crown The Beast, der onsdag imponerede og fangede publikum på Kansas City i Odense med guitarsoloer, skrål og trommeslag. De satte med andre gang i festen, der ellers skulle til at slutte, da de faktisk var sidste band ud af fem på scenen i konkurrencen.

De blev den anden vinder af Tinderbox Band Battle, og de får nu lov til at skrue ekstra højt op for forstærkerne til sommer, hvor de skal spille til Tinderbox foran tusindvis af publikummer.

Vi forventer, at alle dem, der har set Rick Astley, kommer og ser os. Crown The Beast.

- Vi skal spille dødsmetal på Tinderbox. Det vildeste metal, der har spillet på Tinderbox, er Rammstein. Men nu kommer vi, siger Crown The Beast umiddelbart efter kåringen som vinder af en koncert på festivalen.

En jury bestående af repræsentanter fra Tinderbox, TV 2/Fyn og Kansas City udnævnte bandet som vindere, fordi de havde et godt show og var det bedste band til at fange publikum og holde en fest med dem. Og bandet selv, som glæder sig til at spille på festivalen, håber da også, at publikum endnu engang holder en fest med dem til sommer.

- Vi forventer, at alle dem der har set Rick Astley kommer og ser os. Det er et krav.

HVAD ER TINDERBOX BAND BATTLE? Tinderbox Band Battle giver tre upcoming bands med relation til Fyn mulighed for at give koncert på Tinderbox Festivalen 2019.



I første fase kunne alle interesserede bands og kunstnere tilmelde sig.



Derefter udvalgte de tre finale-spillesteder hver deres kandidater til en afstemning.



Afstemningen resulterer i det endelige finalefelt af femten bands, der i hold af tre skal konkurrere til de tre finaleaftenener.



Finalerne afholdes den 5. marts klokken 20.00 på Musikhuset Posten, den 6. marts klokken 20.00 på Kansas City og den 7. marts på Studenterhus Odense.



En jury udvælger hver aften én vinder, der får lov at optræde på Tinderbox Festivalen 2019.



TV 2/Fyn og Bemærk livestreamer alle tre Band Battle-finaler direkte på Facebook og tv2fyn.dk.

Sådan dækker TV 2/Fyn Tinderbox Band Battle

Ligesom sidste år er der godt nyt til dig, der vil tjekke pulsen på det fynske musik- og kulturliv, eller måske støtte dit yndlingsband på afstand.

Alle dem, der ikke kan være fysisk med til de tre Band Battle-finaler, kan nemlig følge finalerne direkte på TV 2/Fyns platforme.

Det betyder, at vi sender direkte fra spillestederne den 5., 6. og 7. marts fra klokken 20.00 på Facebook, vores tv-kanal og her på tv2fyn.dk.

HVEM SPILLER TIL TINDERBOX BAND BATTLE? Finale 1: Musikhuset Posten Power Regression

Karenina

Pet The Camel

Juna

NORD Finale 2: Kansas City Crown The Beast

Awake The Lights

Insign

Kalaset

Kill Trip Finale 3: Studenterhus Odense Trine Therkelsen

Divided by X

Trouble Is

Lara

Hvid Røg Det er gratis at være publikummer til Tinderbox Band Battle. Dørene åbner klokken 19 hver aften.

Dette års udgave af Tinderbox finder sted den 28.-30. juni i Tusindårsskoven i Odense. Swedish House Mafia, Diplo, The Minds of 99 og Benal skal blandt andet spille på festivalen.