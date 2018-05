Nu lukker vejen: Sådan bliver bilerne ledt bagom banegården

Bilerne skal ikke længere køre foran Odense Banegård Center på Østre Stationsvej. Nu skal de i stedet køre bagom banegården.

Et stykke af én af Odenses meget trafikerede veje bliver tirsdag lukket, og fremover skal bilerne ud på en lille omvej.

Østre Stationvej foran Odense Banegård Center skal ikke længere være en trafikerede firesporet vej, men i stedet et nyt byrum for cyklister, gående og ikke mindst letbanen.

Bilerne skal fremover køre bagom banegården og i stedet for Østre Stationsvej bruge den plads, der tidligere kun var tiltængt busser.

Sådan ser ændringerne ud på Østre Stationsvej ved banegården. Foto: Odense Letbane

Odense Letbane erkender i en pressemeddelelse, at der er tale om en stor ændring i odenseanernes køremønster.

- Ændringen er permanent, og odenseanerne skal derfor vænne sig til en ny trafiksituation omkring Odense Banegård Center. Generelt vil der være ændrede forhold for alle typer af trafikanter, og det kan derfor tage lidt tid at få arbejdet det hele på plads, skrev de i pressemeddelelsen.

Og turen bagom banegården kan da også komme til at tage lidt længere tid for bilisterne i Odense. Det kan TV 2/Fyn i hvert fald konstatere efter at have taget turen tirsdag morgen i bil.

Cyklisterne skal også væk - for nu

Det gælder ikke kun for bilisterne, at pladsen foran banegården er lukket land. Cyklisterne, der kører fra øst mod vest - altså fra Odeon mod banegården- skal også køre bagom banegården. Men de cyklister, der skal fra vest mod øst, skal stadig cykle foran banegården.

Det ellers meget trafikerede stykke af Østre Stationsvej skal i stedet for biler huse letbanen, og et nyt byrum, som er forbeholdt bløde trafikanter.

Den meget benyttede parkeringsplads ved Jysk Fynske Medier vil ikke længere være muligt at komme til fra øst. Men bilisterne fra vest kan stadig benytte sig af den