Nu må autistiske Maja komme i skole igen

Sidst i april meldte specialskolen Enghaveskolen ud, at den 14-årige autistiske Maja, som i starten af april forsvandt i 17 timer på mystisk vis, ikke måtte komme i skole igen, medmindre hun imødekom nogle bestemte krav.

De krav var ifølge Majas mor og Autismeforeningen helt urimelige, og de beskyldte blandt andet skolen for magtanvendelse og for at straffe Maja.

Læs også Autistiske Maja formåede at forsvinde hele vejen til Sverige: Bliv klogere på autisme her

Nu er parterne blevet enige om at droppe kravene, så Maja kan komme i skole igen.

- Det er jo virkelig vigtigt for Maja, at hun nu kan komme i skole igen. Hendes rutiner er jo blevet brudt, og det er ikke godt for Maja. Oven i det var hun væk i mange timer da hun forsvandt, hvilket også er en rutine, der er blevet brudt for hende, siger Lilli Jørgensen, der er kredsformand for Landsforeningen Autisme Kreds Fyn.

Lilli Jørgensen forklarer også, at rutinerne er alfa-omega for Maja.

- Hun har jo heller ikke været i skole i tre uger. Og de tre ugers fravær gør også meget ved hendes rutine og trygge rammer. De trygge rammer for Maja er skolen, og hvis skolen er moderat anderledes, end hvad den plejer, så bliver det virkelig svært for Maja, siger Lilli Jørgensen.

Læs også Maja forsvandt: Nu må hun ikke deltage i skoleudflugter og svømning

Skolen har tilkendegivet, at Maja vil deltage i skolen på lige fod med de andre elever og børn. De havde ellers sagt, at Maja kun måtte forholde sig uden for skolens fire vægge, hvis der minimum var tre undervisere, der holdt øje med hende - men det har de nu trukket tilbage.

- Jamen skolen og skoleforvaltningen kunne godt se, at de havde opstillet nogle lidt hårde betingelser for Maja. Derudover var der også en misforståelse, som gik på, hvorvidt det var krav eller tilpasninger. Vi blev heldigvis enige om, at Maja skal fortsætte nogenlunde, som hun altid har gjort, siger kredsformanden.

Hvis Maja skulle bevæge sig uden for skolens matrikel, vil skolen også følge efter hende nu for at få hende tilbage igen. Det havde de ellers også tilkendegivet, at de ikke ville fremover.

Alt tyder på, at Maja vil være tilbage i klasselokalet på Enghaveskolen igen torsdag den 2. maj.