Kamma har angst og et snit på 11,7: Nu må hun alligevel gerne færdiggøre sin HF-uddannelse

Kamma Lindholt lider af angst og går derfor på en tre-årig HF-uddannelse. Hun klarer sig godt i skolen, men alligevel har Odense Kommune hidtil vurderet, at hendes uddannelse skulle stoppes.

Vi lærer, at når man har sagt A, så er god forvaltningsskik, at man også siger B Jane Findahl, Koncernchef, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Det vurdering ændrede kommunen tirsdag, hvor Kamma Lindholt var kaldt til møde.

- At stå og få at vide, at nu får jeg lov til at fortsætte, og at jeg får det papir tilsendt i denne her uge, det er ... Puha, sagde en tydeligt lettet Kamma Lindholt lige efter mødet med forvaltningen.

Der er da også tale om noget af kovending fra kommunen side.

Familien var så sent som mandag i sidste uge kaldt til møde.

Familien fortæller, at de på mødet endnu engang fik at vide, at kommunen ville fastholde deres indstilling om at stoppe Kamma Lindholts HF-uddannelse for i stedet at sende hende i praktik.

- Man må jo undre sig. Når man sætter sig ned og læser lidt på lovgivningen, så tager det ikke ret lang tid at finde ud af, at det her er fuldstændig galt, siger overlæge Jes Lindholt, der er far til Kamma.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal i gennem sådan en ørkenvandring på et halvt år, hvor man forsøger at finde en begrundelse for at fjerne hende fra hendes forløb, siger Jes Lindholt.

00:23 Jes Lindholt, der er far til Kamma har klaget over kommunens indstilling. Han er lettet over sagens udfald, men undrer sig over forløbet. Luk video

​- Når man siger A må man også sige B

Koncernchef Jane Findahl erkender tirsdag, at det var forkert, at kommunen indtil tirsdag eftermiddag fastholdt, at Kamma Lindholts uddannelsesforløb skulle afbrydes.

- Når den unge gerne vil beholde det forløb, der er sat i gang med for-revalidering, så gør vi selvfølgelig det.

Det har hun jo prøvet at gøre jer opmærksomme på lige siden i sommer?

- Det gør vi nu.

Man må jo undre sig. De tager ikke ret lang tid at finde ud af, at det her er fuldstændig galt Jes Lindholt, Far til Kamma Lindholt

Hvorfor gør I det først nu?

- Jeg vil også gerne beklage, at det først bliver nu, siger koncernchef Jane Findahl.

Ny besked fra kommunen efter omtale på TV 2/Fyn

Sagen ramte medierne fredag i sidste uge.

Her gik flere elever på HF & VUC Fyn på læseferie, men for 22-årige Kamma Lindholt, så juleferien på daværende tidspunkt ud til at skulle blive permanent.

Hun lider af angst, og derfor blev hun i sommeren 2017 bevilliget såkaldt for-revalidering til en HF-uddannelse på tre år i stedet for to år - og med optrapning i antallet af timer frem til 2020.

Læs også Kamma har angst og et snit på 11,7: Nu vil kommunen fjerne hende fra sin uddannelse

Det var den for-revalidering, som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen havde varslet, at de ville trække tilbage.

På trods af, at HF-forløbet, som Kamma Lindholt i dag er halvvejs igennem, på alle måder har vist sig at være en succes for hende - og på trods af, at hun har klaret uddannelsen med et foreløbigt gennemsnit på 11,7.

Kommunen ville ifølge deres indstilling stoppe HF-forløbet, fordi:

"... det ikke længere vurderes realistisk, at du efterfølgende vil kunne tage en uddannelse på ordinære vilkår".

Der skulle ifølge kommunen i stedet iværksættes jobafklaring:

"Det er vurderet, at der er behov for en helhedsorienteret plan for, hvordan du kan komme ind på arbejdsmarkedet".

00:21 - Når man siger A, må man også sige B. Sådan lyder det tirsdag fra koncernchef i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Jane Findahl. Luk video

Ingen sammenhæng med omtale i pressen

Jane Findahl afviser fuldstændig, at det har påvirket Beskæftigelses- og Socialforvaltningens afgørelse, at sagen få dage forinden havde været omtalt hos TV 2/Fyn.

- Det er overhovedet ikke, fordi TV 2Fyn har beskæftiget sig med den her sag.

Hvad er det så helt konkret, I lærer af det her forløb?

- Vi lærer, at når man har sagt A, så er god forvaltningsskik, at man også siger B.

Og det er I først blevet opmærksomme på nu?

- Nej, det har vi også gjort i stor stil, men her er nogle få sager, hvor vi ikke har gjort det … - eller én sag, hvor vi ikke har gjort det, siger Jane Findahl i det interview, som TV 2/Fyn lavede med hende tirsdag eftermiddag.