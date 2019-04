Maja forsvandt: Nu må hun ikke deltage i skoleudflugter og svømning

For 17 dage siden blev den 14-årige, autistiske Maja meldt savnet og først fundet 11 timer senere - uden for Danmark og 120 kilometer oppe i Sverige.

Nu retter Majas mor og autismeforeningen kritik af Odense Kommune og Majas specialskole Enghaveskolen i Odense. De mener skolen løber fra sit ansvar - med en ny plan for Majas skolegang.

Planen betyder, at Maja blandt andet kun må holde frikvarter udenfor, hvis der er mindst tre voksne til stede, og at hun ikke må deltage i skolens udflugter og svømmeundervisning.

Dertil kommer, at hvis Maja igen forlader skolen, vil skolens personale IKKE følge efter hende. Det gør Majas mor utryg.

- Jeg var sikker på, at Enghaveskolen godt kan passe på børn som lider af autisme, siger moren til TV 2/Fyn.

Da Maja den 9. april forsvandt var hun blevet afleveret ved Enghaveskolen af en taxa-chauffør, der ikke sikrede sig, at Maja blev hentet af en lærer.

Maja, der godt kan lide at rejse, fulgte i stedet efter nogle mennesker med kufferter, tog toget og endte i Sverige. Ingen på skolen fortalte Majas mor, at hun var væk.

- Skolen ringede ikke til mig. Det var en fra kommunen, der sagde til mig, vi kan ikke finde din datter, fortæller Majas mor.

Overraskende besked fra skolen

To dage efter var Majas mor til møde med Enghaveskolens leder. Han kom med en noget overraskende besked.

- Han sagde, at de ikke kunne tage Maja tilbage på skolen, fordi det ville være et problem, hvis Maja stak af igen, fortæller moren.

Majas mor var tidligere i indeværende uge igen til møde med Enghaveskolen, hvor skolen optillede de kriterier, de mener er nødvendige for at kunne passe på Maja.

Når Maja vender tilbage til skolen, må hun ikke længere holde frikvarter udenfor, hvis der ikke er tre voksne til stede i skolegården. Og det er slut med skoleudflugter og svømning, og forlader hun skolen er hun på egen hånd. De voksne går ikke efter hende.

Et regelsæt, der er faldet Landsforeningen Autisme for brystet.

- Der er nogen der har rigtig travlt med at fralægge sig ansvaret for det der er sket, at Maja forsvandt, siger Lilli Jørgensen, Landsforeningen Autisme.

Eventyrlysten pige

14-årige maja fungerer som en fem-årig mentalt, og er derfor ikke klar over konsekvenserne ved at forlade skolen. Det burde Enghaveskolen kunne håndtere, mener Lilli Jørgensen:

- Hele baggrunden for at Maja stikker af eller bliver væk, det er at hun er eventyrlysten, og rigtig godt kan lige at være udenfor og godt kan lide naturen.

- Så det at man vil spærre hende inde, det er jo en dobbel straf.

Læs også 14-årig savnet pige fra Fyn blev fundet i Sverige

Majas mor har stadig Maja hjemme, men hun håber at de kan nå til enighed, så Maja kan komme tilbage til skole.

- Jeg ønsker at min datter går i skole hver dag selvom hun har autisme, siger Majas mor, mens Lilli Jørgensen ikke er i tvivl:

- Maja skal tilbage til skolen, og det kan kun gå for langsomt. Men det skal være nogle forhold, hvor man ikke går ind og straffer barnet for en handling, som hun slet ikke er klar over hun har lavet.

00:31 Skolechef Nikolaj Juul Jørgensen kommenterer sagen Luk video

Lever af forældrenes tillid

Enghaveskolens leder Jørgen Schoop ønsker ikke at udtale sig, men henviser til skolechef Nikolaj Juul Jørgensen, Odense Kommune.

Skolechefen er ikke enig i kritikken, og siger til TV 2/Fyn, at skolesystemet "lever af forældrenes tillid":

- Vi har deres dyrebareste i vores varetægt hver eneste dag, nemlig deres børn. Og i den henseende skal vi være i en god dialog med forældre om, hvordan vi gør det.

- Derfor er det selvfølgelig ærgerligt, hvis mor hun oplever, at det ikke er tilfældet, siger skolechefen og tilføjer, at der er indkaldt til et nyt møde med Majas mor i næste uge.