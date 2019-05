Paludan kom ikke ud af bilen på Bøgetorvet: Nu prøver han igen

Opdatering Rasmus Paludan fra Stram Kurs besøger først Flakhaven i Odense klokken 18 fredag og derefter Bøgetorvet i Vollsmose klokken 19.

Torsdag havde folketingskandidaten Rasmus Paludan fra Stram Kurs sammen med sin fynske partifælle Martin Christensen planlagt et besøg på Bøgetorvet i Vollsmose i Odense. Men trods massivt politiopbud lykkedes det ikke de to politikere at komme frem til stedet.

Men hele pointen er jo, at det giver kun mening at angribe problemer der, hvor problemerne er, og hvis jeg havde talt om det et andet sted, så kunne folk jo bare have sagt, at jeg overdrev problemerne omkring Bøgetorvet. Rasmus Paludan, folketingskandidat Stram Kurs

Det blev vurderet fra politiets side, at det ikke var forsvarligt, at Rasmus Paludan skulle besøge Bøgetorvet.

- Det, der er sket, er, at der er en masse mennesker, der har forsamlet sig ude i Vollsmose, og på nogle tidspunkter i løbet af eftermiddagen har der været noget uro og noget tumult derude. Både mellem de forsamlede, og måske også som en reaktion på, at Rasmus Paludan ville komme til Vollsmose, siger Helle Kyndesen til fyens.dk.

Hun er politidirektør i Østjyllands Politi, der står for politiets indsats på stedet.

Læs også Nu fik han lov: Paludan skulle besøge Vollsmose - men lod vente på sig

Flere timer efter, at det planlagte besøg på Bøgetorvet skulle have fundet sted, fandt Rasmus Paludan vej til Hindehøjen, som ligger på den anden side af Vollsmose ud til Kertemindevej.

- Nu var mit ønske jo faktisk at være på Bøgetorvet. Det var oprigtigt mit ønske. Men man kan sige, at det, jeg ikke kan få lov til at være der mere end to minutter, før jeg bliver kørt væk, fordi det er for farligt, sender jo også et signal til mange danskere, som måske er trætte af den måde som mainstreampartierne har kørt det på, lyder det fra Rasmus Paludan til TV 2/Fyn.

00:16 Politiet var mødt talstærkt op i Vollsmose torsdag. Luk video

Hvorfor besøge Bøgetorvet?

Også på Hindehøjen var flere odenseanere mødt op og gjorde udtryk for deres utilfredshed med partiet Stram Kurs og Rasmus Paludans tilstedeværelse.

Hvorfor vælger du lige at besøge Vollsmose - tror du, der er nogle stemmer at hente der?

- Jeg synes, at det er mest relevant at snakke om Bøgetorvet, når man står på Bøgetorvet, siger partiformanden og fortsætter:

- Men hele pointen er jo, at det giver kun mening at angribe problemer der, hvor problemerne er, og hvis jeg havde talt om det et andet sted, så kunne folk jo bare have sagt, at jeg overdrev problemerne omkring Bøgetorvet.

- Jeg tror, at der er mange danskere, der hvis de bliver gjort opmærksomme på, hvad der foregår på Bøgetorvet, synes, at Stram Kurs er det rigtige parti at stemme på, fordi vi i hvert fald konfronterer problemerne, der hvor de er. Og det er der jo ikke andre politikere, der gør.

Fjerde gang var ikke lykkens gang

Hele tre gange har Rasmus Paludan det seneste år bedt om lov til at demonstrere på Bøgetorvet i Vollsmose i Odense, men alle gange har Fyns Politi bedt ham om at finde et andet sted at demonstrere.

Læs også Hos pædagogerne Mette og Louise: - Helt normale børn ender med diagnoser

Politiet begrundede blandt andet afvisningen med, "at det ville medføre fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden og færdslen samt fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed". I stedet er Rasmus Paludan mindst én af gangene blevet anvist, at han kunne rykke sin demonstration til Slåenhaven i Vollsmose.

Fjerde gang var det så planen, at det skulle lykkedes for den højre-radikale politiker, der tidligere er dømt for racisme, at komme frem til Bøgetorvet i Vollsmose. Men det blev ikke tilfældet.

På partiet Stram Kurs' hjemmeside står der, at besøget i Vollmose torsdag blandt andet skulle bruges til at uddele løbesedler og deltage i en god politisk dialog.

00:12 Fredag gør Paludan endnu et forsøg på et besøg på Bøgetorvet i Vollssmose. Luk video

Da TV 2/Fyn snakkede med Rasmus Paludan på Hindehøjen i Odense, fortalte han, at han agtede at besøge Bøgetorvet fredag.