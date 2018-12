Birthe må undvære gulvvask: Nu råber datteren op på Facebook

- Hjemmehjælpen kommer til at kigge ind tre gange om dagen, men de må jo ingenting.

Vi vil da gerne selv så meget som vi kan, men der er begrænsninger efterhånden, som vi bliver ældre Birthe Rasmussen, 90 år, Vissenbjerg

Sådan lyder Sussie Elkjærs udlægning af de 4.255.000 kroner, som Assens Kommune skal spare på ældreområdet.

Besparelserne har fået den pårørende til tasterne. I skrivende stund har næsten 500 personer meldt sig ind i hendes Facebook-gruppe "Assens Kommune - svigt af de ældre".

- Det er simpelthen ikke okay, konkluderer hun, og fortsætter.

- Derfor har jeg lavet Facebook-gruppen for at fortælle politikerne, at de er nødt til at gøre noget.

Her sparer kommunen Byrådet har vedtaget besparelser for mere end fire millioner på ældreområdet. Det får blandt andet følgende konsekvenser fra første januar: Slut med gulvvask - istedet kan borgere få tørret spild op fem gange i ugen.

Tøj vask halvt så ofte - hveranden uge i stedet for hver uge

Færre toiletbesøg - fra seks til otte til fem til syv

Mindre rengøring - fra 17 gange om året til ti gange om året Kilde: Assens Kommune og Fyens.dk

Besparelser tager gulvvask

Første januar får ældre i Assens Kommune blandt andet længere imellem toiletbesøg og regøring. Samtidigt har byrådet valgt at sløjfe gulvvask. I stedet kan borgere op til fem gange i ugen få tørret spild fra gulv og andre flader.

Det er blandt andet ovenstående som Sussie Elkjær håber, at hendes Facebook-gruppe kan lave om på.

- I (politikere, red.) er nødt til at høre på de ældre. Der er mange, der ikke kan råbe op, fortæller hun.

En af de ældre som bliver ramt af besparelserne er Sussie Elkjærs 90-årige mor Birthe Rasmussen, der bor i Vissenbjerg.

- Vi vil da gerne selv så meget som vi kan, men der er begrænsninger, efterhånden som vi bliver ældre, forklarer hun.

Overfor hende sidder naboen Minna Bang på 89 år. Hun ser heller ikke frem til årsskiftet og de besparelser, der følger med.

- Birthe, de (politikerne, red.) kan ikke slå os ud, understreger hun.

Særligt stoppet for gulvvask ligger pensionisten på sinde.

- Det synes jeg godt nok er stygt. Der er ingen af os, der kan få vasket gulv, forklarer hun.

Borgmester: Vi har brugt for mange penge

Spørger man borgmesteren i Assens Kommune Søren Steen Andersen (V), så er det landsdækkende regler, der er i skyld i, at Sussie Elkjær har lavet en Facebook-gruppe.

Borgmesteren henviser til de udgiftslofter som Folketinget opstiller for landets kommuner. De stiller grænser for, hvor mange penge som landets kommuner må bruge.

- Vi har været oppe at bruge flere penge end hvad vi som kommune, siger borgmesteren.

Ganske få penge kunne være med til, at det ikke blev helt så slemt indenfor social og sunhedsområdet Berit Schaldemose (S), medlem af Assens Byråd

Han fortsætter:

- Hvis vi bruger flere penge, så bliver vi ene side straffet af staten, forklarer han.

På grund af udgiftslofterne har politikerne været nødsaget til at lave besparelser på ældreområdet for fire millioner kroner, mener borgmesteren.

Uforstående s-politiker

Byrådspolitikeren Berit Schaldemose (S) forstår ikke, at forligspartierne (Venstre, Konservative, Radikale og SF) har fundet pengene på ældreområdet.

- Det er ikke fordi, at der er en masse penge i de andre udvalg - men der er i hvert fald flere end i social- og sundhedsudvalget, mener hun.

Berit Schaldemoses mor og mand bor på De Gamles Hjem i Glamsbjerg. Moren har slidgigt, KOL og dårlig hjerte. Og fra januar skal hun selv vaske gulvet.

- Ganske få penge kunne være med til, at det ikke blev helt så slemt indenfor social og sunhedsområdet, lyder det fra socialdemokraten.