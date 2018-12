11-årige Trine var et kæmpe sangtalent: Nu rækker hun ud efter drømmen

Nogen gange skal man dividere det, de siger, med 100, fordi folk lover guld og grønne skove i den her branche Trine Therkelsen, sangerinde

- Den yngste deltager på 11 år har en glæde og en umiddelbarhed. Det kunne da være sjovt at se, hvor hun er om ti år. Jeg synes, at talentet er der.

Sådan lød det fra Naja Storebjerg, da hun var dommer TV 2/Fyns sangkonkurrence i 2008. Her deltog 11-årige Trine Therkelsen, og selvom hun ikke fik en førstepladsm blev konkurrencen udgangspunktet for en fortsat kærlighed for musik og sang.

Vi møder Trine Therkelsen igen 10 år senere i hendes lejlighed i København. Hun ligner sig selv blot mere selvsikker og med krøller i det blonde hår. Hun er ved at gøre sig klar til at skulle ud af døren på femte sal.

- Computer, oplader, tekster, vand, mobil, siger hun og tjekker sit prikkede net igennem. Hun nynner lyse toner imens.

Trine Therkelsen er på vej til møde med pladeselskabet Nordic Music. Hun har mødtes med dem to gange før, men i dag har hun nogle nye sange med, de skal høre. De er interesseret i at følge hendes udvikling med mulighed for senere at lave en pladekontrakt.

Den håber hun, at hun får til mødet.

- Men man skal virkelig have kritiske briller på, og nogen gange skal man dividere det, de siger, med 100, fordi folk lover guld og grønne skove i den her branche, siger hun.

Spiste risengrød hver anden dag

I 2016 flyttede Trine Therkelsen til København for at starte på et akademi for sangtalenter. Her gik hun et halvt år og arbejdede samtidighed i otte forskellige fitnesscentre for at betale uddannelse og regninger.

- Jeg levede meget sparsomt i halvt år og spiste risengrød hver anden dag og var mega lykkelig i den periode alligevel, siger hun.

Nu læser hun psykologi og arbejdslivstudier på Copenhagen Business School (CBS) både for at holde sig i gang, men også for at få en stabil indkomst. Hun er fortsat på et talentudviklingsforløb, der hedder START2000, som hjælper unge kommende artister med at begynde en karriere og stiller øvelokaler til rådighed.

- Lige nu går det skide godt. Jeg har det vildt godt og er mega glad for alting, siger Trine Therkelsen.

Men sådan har det ikke altid været.

Efter nulpunktet

Vi er med i bilen på vej til øver med hendes guitarist, Mikkel Lotzfeldt.

Trine Therkelsen har sat GPS’en til og kører ud i den københavnske eftermiddagstrafik. Mørket er allerede faldet på, og lyskryds og gadelygter lyser ind af forruden. Hun har stadig svært ved at finde rundt på egen hånd, men hun har ikke fortrudt, at hun flyttede. Det var nemlig en voldsom oplevelse, der fik hende til at beslutte sig for at forlade Fyn.

- Jeg så for nogle år siden en af mine bedste veninder hænge sig selv. Jeg fandt hende og fik hende pillet ned, og hun overlevede heldigvis. Men det var ret forfærdeligt, både fordi jeg ikke vidste, at hun havde det så dårligt, men også synet af det. Det var virkelige noget, der vendte min verden fuldstændig op og ned, og jeg fik panikangst bagefter og måtte til krisepsykolog, siger hun.

Trine Therkelsen nåede på det tidspunkt sit nulpunkt, som hun selv kalder det. Hun følte ikke, at det kunne blive værre. Og det var lige netop det, der gav hende modet til at søge mod København.

- Nu bliver jeg simpelthen nødt til at gøre noget for mig selv og prøve at kaste mig ud i et eller andet, siger Trine Therkelsen, om hvordan hun tænkte, da det var mest slemt.

- Jeg synes, jeg var mega modig, fordi hele mit liv var på Fyn, og jeg anede ikke, hvad jeg kom over til.

Det var dog klart det rette at gøre, lyder det fra Trine Therkelsen.

- Jeg er virkelig landet et godt sted nu. Jeg tror, at alle mennesker har sådan en følelse - gad vide om man en dag rammer bunden, men jeg føler ikke, at det er en trussel mod mig længere, siger hun.



“Hallo? Kan du ikke se, hvor klart det er?”

Nogen gange bliver jeg fucking frustreret over, at der ikke bare ligger en kontrakt Trine Therkelsen, sangerinde

Nordic Music har kontor i det indre København oppe ad en smal trappegang og i en gammel bindingsværksbygning. Trine Therkelsen har sat sin computer til højtalere og trykker på play for hendes sang “Helt Blond”.

Den har projekt manager Jakob Wredstrøm hørt før, men Trine Therkelsen har en ny udgave af den med.

- Fedt! Det er rigtigt nok, der er kommet lidt mere retning på. Der er meget lidt harmonik i produktionen, hvilket, jeg synes, er rigtig fint. Det får lov til at være lidt urbant hiphop-agtigt, siger Jakob Wredstrøm efter han har hørt sangen.

Han aftaler med Trine Therkelsen at rebooke et møde og holde kontakten indtil da. Imens skal Trine Therkelsen arbejde videre med sangen og lave nogle nye.

Hun får ikke en kontrakt til mødet.

- Selvfølgelig ville det være fedt, hvis de bare var sådan: "Du er der allerede, vi vil gerne skyde en masse penge i projektet". Der er også nogle ting, hvor man føler: "Hallo? Kan du ikke se, hvor klart det er?". Så hvis jeg skal være helt ærlig, så bliver jeg nogen gange fucking frustreret over, at der ikke bare ligger en kontrakt. Men det kommer, I'm sure, siger Trine Therkelsen efter mødet.



En kontrakt

Det er en måned siden, vi mødte Trine Therkelsen i hendes lejlighed i København. Hun har i dag underskrevet en pladekontrakt, men det er ikke med Nordic Music. I stedet skal hun udgive en EP, der har færre sange end en plade, til foråret med House of Music, som er et nyopstartet pladeselskab.

- Jeg mødtes med dem, og vi havde vanvittig god kemi. Vi indspillede nogle numre, og de ramte min lyd, som jeg synes, den skal være, fuldstændig, Det var helt magisk, så jeg valgte at gå med dem, siger Trine Therkelsen.

Til sommer skal hun varme op for Rasmus Nøhr, når han tager på turne rundt i Danmark.

- Det er pisse fedt. Det er virkelig en drøm, siger Trine Therkelsen.

- Det er fedt, at folk tager det mere seriøst. Det er en anerkendelse, at folk begynder at ville betale for det, siger hun.

