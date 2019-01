Millionerne ruller: Nu satser Sydfyn stort på kultur og turisme

Hvad skal vi lave i weekenden? En velkendt replik hos mange familier. Hvad skal vi lave i vores ferie? Også et velkendt spørgsmål.

Nu er der snart et overraskende svar på spørgsmålet på vej fra de fire sydfynske kommuner: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø.

Måske kunne vi for eksempel bruge en dag på at udforske vores grænser for vandskræk, mens vi kitesurfer, og mens vi samtidig undersøger, hvordan mennesker i gamle dage udnyttede havets ressourcer mere bæredygtigt end i dag.

- Moderne mennesker vil gerne være aktive, samtidig med at de bliver klogere både på naturen, kulturen og sig selv. De ting kan faktisk kombineres, lyder det fra Peter Thor Andersen, direktør for Øhavsmuseet i Faaborg.

Millioner på vej

Store visioner er på vej til at blive til virkelighed på Sydfyn, hvor en økonomisk bevilling på regeringens seneste finanslov på 13 millioner kroner og opbakning fra Faaborg-Midtfyn Kommune i form af 20 millioner kroner gør det muligt at satse stort på et nyt formidlingscenter.

- Vi går et helt særligt år i møde, hvor vi kan gå i gang med at føre vores ambitioner ud i livet, siger Peter Thor Andersen.

De store ambitioner bliver luftet og får vinger torsdag, hvor Øhavsmuseet i Faaborg afholder nytårskur. I anledning af de store byggeplaner er nytårskuren opgraderet i størrelse og indhold, og nytårskuren er også fysisk flyttet til den gamle erhvervsbygning "Frølageret" på Faaborg Havn.

Unescos blå stempel

Nytårskuren er arrangeret i samarbejde med TV 2/Fyn og denne artikels forfatter vil bidrage som moderator ved to talks.

I den ene talk vil museumsdirektør Peter Thor Andersen optræde sammen med Torbjørn Tarp, direktør for Naturturisme I/S om potentialet i et samarbejde på tværs af brancher om at udvikle oplevelser og aktiviteter til lokalbefolkningen og turister i Det Sydfynske Øhav.

Naturturisme I/S arbejder på at gøre Det Sydfynske Øhav til Unesco Geopark. Her kan Øhavsmuseets planer om et nyt formidlingscenter blive et vigtigt element.

- Der er et stort potentiale i en Unesco-certificering i området, og det giver rigtig god mening at samarbejde, blandt andet om formidling, siger Torbjørn Tarp, som allerede har sørget for at have museumsfolk strategisk placeret i en følgegruppe i Naturturisme I/S.

Over grænsen og bredere ud

Tværfagligt samarbejde er også et nøgleord for Øhavsmuseet i Faaborg:

- Vi arbejder gerne ud over grænserne for vores almindelige kerneforretning. Hvis det har relevans, hvis det giver mening i forhold til at gøre vores gæster klogere, og hvis vi når ud til en bredere målgruppe, siger Peter Thor Andersen.

Etableringen af et nyt landskabsmuseum i Faaborg vil koste omkring 100 millioner kroner, og alene størrelsen af investeringen indebærer et naturligt krav om at være et tilbud, der tiltrækker gæster både nationalt og internationalt. Og at kulturhistorisk formidling og turistaktiviteter skal gå hånd i hånd.

Ved nytårskuren torsdag vil man også kunne høre mere om en aktuel arkæologisk udgravning i Årslev i en talk mellem museumsinspektør Anne Rosenberg og Faaborg-Midtfyns Kommunes borgmester Hans Stavnsager. I en cafédialog vil der også blive fortalt om flere andre projekter, der kommer til at præge 2019 i Faaborg-området og i Det Sydfynske Øhav.

