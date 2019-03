Tina Kjær kunne ikke modstå de 27,8 centimeter: Nu skal 60-årig genoplives

Der var engang, hvor danskerne tit sagde Jolly til deres cola, og hvor den 27,8 centimeter store flaske kunne få topmodellen Tina Kjær til at blusse i kinderne.

Men i dag, hvor den 60-årige sodavand fejrer sin fødselsdag på Bryggeriet Vestfyen i Assens, kan det være svært at finde den på hylderne i supermarkederne.

Det kræver mega meget tålmodighed. Du får ikke skabt Danmarks største cola igen på en nat eller to Henning Rouchmann, forfatter

Derfor skal den tidligere så succesfulde cola genoplives.

- Jolly skal vækste. Det præcise tal er for os uvist, som det ser ud lige nu her, fortæller Bryggeriet Vestfyens konstitueret direktør, Rasmus Damsted Hansen.

Det er Bryggeriet Vestfyen, der ejer det meste af Jolly i dag. Og på det kriseramte bryggeri skal der mere gang i øl- og sodavandsalget - og her spiller Jolly Cola en stor rolle.

- Det, vi tror på, er, at vi kan bruge Jolly til at vække danskernes lyst til at købe noget, som vækker nostalgi og som vækker nysgerrighed. Det er et dansk brand, fortæller Rasmus Damsted Hansen om bryggeriets nye strategi.

Men selvom Jolly har et stærkt brand, er det ikke bare at putte colaen over på nye flasker, mener Henning Rouchmann, der har skrevet flere bøger om branding.

- Det kræver megameget tålmodighed. Du får ikke skabt Danmarks største cola igen på en nat eller to, siger Henning Rouchmann, der var direktør for Albani i 1997, hvor Jolly Cola dengang blev produceret.

- Det kommer også til at koste, og det er så spørgsmålet, om man har de penge, siger han.

Jolly mod Coca Cola

Jolly Cola blev lanceret tilbage i 1959 af 18 danske bryggerier som modtræk til Coca Colas indtog i landet. Og det gik faktisk rigtig godt for sodavanden. I 1960'erne sad den danske cola på 60 procent af markedet.

- Det er da en skidefascinerende historie. Jeg kan ikke komme i tanke om andre ting, hvor markedets aktører er gået sammen om at holde andre udenfor, lyder det fra Henning Rouchmann.

- Tænk, hvis vi gjorde det med andre ting.

Men nu er der kun små Jolly-sjatter tilbage på det danske sodavandsmarked. Faktisk er andelen under en procent.

Sodavand bag esport

Selvom salget er faldet drastisk, har det fynske bryggeri aldrig overvejet at begrave Jolly'en én gang for alle.

- Vi har overvejet mange gange, hvordan vi skulle få det til at lykkedes, men Jolly har aldrig været på vej i graven. Det er for os et dna i Vestfyen, at vi har så stærkt et brand i Jolly, slår Rasmus Damsted Hansen fast.

Og for at få Jolly tilbage på bordet i de danske hjem, har bryggeriet netop indgået en ny sponsoraftale med Odense Esport. Målet er introducere den gamle klassiker til den nye generation via gamerne.

- Konkurrencen er benhård, og derfor var vi nødt til at finde vores måde at spille spillet på. Og det er det, vi arbejder på. Det er det, vi tror på, at vi kommer til at lykkedes med, lyder det fra Rasmus Damsted Hansen.

Tina Kjær var i 1990'erne trækplaster for Jolly Cola. Foto: Fra reklamefilmen Den er vokset