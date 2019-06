Politikere vil slagte fynsk kultur: Kendte festivaler rammes

Det er den store sparekniv, som politikerne i Odense Kommune har fundet frem. Fra 2020 og frem skal der nemlig skæres 200 millioner kroner af budgettet, som i stedet skal bruges på velfærd.

Det kommer til at ramme kulturarrangementer som H.C. Andersen Festivals, Blomsterfestival og Generator.

For ud af den store besparelse skal Økonomiudvalget finde besparelser for samlet 70,9 millioner kroner fra 2022 og frem. Heraf skal 27 millioner kroner spares på punktet “Vækst og Udvikling”, som blandt andet dækker over store kulturarrangementer i kommunen. Disse besparelser påbegyndes allerede fra 2020.

Det fremgår af dagsordenen for onsdagens møde i Økonomiudvalget.

Millionbesparelser vedtaget

På mødet blev besparelserne vedtaget, og de vil komme til at ramme flere kendte og etablerede kulturarrangementer i Odense.

Det kommer blandt andet til at ramme puljen til tiltrækning af fyrtårnsevents, som tidligere har været brugt til at tiltrække Tinderbox Festival. Puljen reduceres med tre millioner kroner i 2021. Fra 2022 og frem reduceres puljen med én million kroner årligt.

Derudover vil H.C. Andersen Festivals, som Odense Kommune har støttet siden 2013, få reduceret tilskuddet med to millioner kroner fra 2022 og frem.

Det samme gælder Odense Blomsterfestival, som blev afholdt første gang i 1999. Blomsterfestivalen, som over tre dage i august fylder Odense centrum med kreative blomsterdekorationer, har siden 2015 modtaget én million kroner i årligt tilskud.

I 2020 sænkes tilskuddet til 750.000 kroner, mens tilskuddet i 2021 bliver på 500.000 kroner. Fra 2022 og frem bortfalder tilskuddet helt.

- Udfasning af tilskuddet til Blomsterfestivalen vil med stor sandsynlighed betyde en Blomsterfestival i mindre format, fremgår det af Økonomiudvalgets dagsorden.

Fuld effekt af besparelser fra 2021

Besparelserne kommer også til at ramme det årligt tilbagevendende studiestartsevent, som er blevet afholdt siden 2014. De første år gik arrangementet under navnet “Karrusel", men siden har nye arrangører taget over.

I dag kendes eventet under navnet “Generator”. Fra 2021 reduceres tilskuddet med 200.000 kroner i støtte. Herefter reduceres tilskuddet med 100.000 kroner yderligere hvert år frem til 2024.

I 2020 vil besparelserne på vækst- og udviklingsområdet, heriblandt kulturarrangementer, løbe op i 13,5 millioner kroner. Fra 2021 og frem vil den årlige besparelse på området være på 27 millioner kroner.

Økonomiudvalget har vedtaget af spare 27 millioner kroner på en række kulturarrangementer i Odense Kommune. Foto: Skærmbillede fra Økonomiudvalgets dagsorden