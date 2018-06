Nu skal de ansatte på ø-færgerne være venlige

Det skal være slut med sure miner og bryske bemærkninger om bord på de kommunale ø-færger. Personalet på ø-færgerne kan nemlig nu komme på venlighedskursus.

Bare fordi en ansat på en ø-færge er lidt gnaven eller har en dårlig dag, skal det ikke gå ud over passagererne.

Det er målet med et nyt tiltag Færgesekretariatet, som er et samarbejde mellem 18 kommuner om færgefart, har udviklet sammen med Marstal Navigationsskole.

De fastboende forventer én behandling, mens turisterne nærmest forventer, at man er guide. Helle Bak Poulsen, Marstal Navigationsskole

- Det er måske ikke alle de ansatte, der er lige venlige. Nogen tror måske stadig, de er kaptajner på et stort containerskib og forstår ikke servicedelen på en færge. Men fordi du er sur, behøver det jo ikke gå ud over kunden, siger Helle Bak Poulsen, lektor og studiekoordinator ved Marstal Navigationsskole, til mediet Søfart.

Kurset skal således lære småfærgernes personale venlighed og god service, så passagererne i højere grad kan føle sig velkomne og venligt behandlet om bord, skriver Søfart.

Samtidig skal kurset give personalet værktøjer til at løse konflikter, siger Jan Fritz Hansen, leder af Færgesekretariatet:

- Kurset lægger vægt på de helt små ting, som at man på en god måde anerkender og byder passagererne velkommen på færgen. Og så giver det medarbejderne en masse små tips og hints til at løse en situation og måske undgå konfliktoptrapning.

Læs også Færge-rekord: Flere tager færgen

Søndags-vagt med et smil

Målet med venlighedskurset er ifølge Helle Bak Poulsen også at indgyde de ansatte stolthed over deres job i stedet for at tale det ned.

- Det er jo ikke bare et skib, der fragter noget. Nej, kunderne forventer faktisk en service. Også om søndagen, når man har været på vagt hele dagen, forventer folk et smil. Det signalerer imødekommenhed, og velkommen om bord på skibet, siger hun til Søfart, og peger på, at færgernes ansatte ofte bliver bedt om at udføre små tjenester af de fastboende på øerne, mens turisterne har helt andre forventninger.

- De fastboende forventer én behandling, mens turisterne nærmest forventer, at man er guide. Dertil kommer erhvervslivet og sommerhusejerne. De forventer allesammen nogle tjenester - som eksempelvis at tage en pakke med over - som er udenfor befordringsbestemmelserne. Så det handler også noget om, at man har nogle aftaler om hvordan man håndterer det, siger Helle Bak Poulsen.

Det første venlighedskursus har været afholdt, og i løbet af året vil der blive afholdt tilsvarende kurser rundt om i landet.