Morten rasede på Facebook: Nu skal han drikke kaffe med kommunen

"Kære Facebook-venner

Dette er ikke et normalt opslag fra Aafarten. Det er et forsøg på at få noget ud af kroppen."

Sådan lyder det i et Facebook-opslag fra Morten Skytte, der er ejer Odense Aafart. I forbindelse med en vinbar fik han et påbud fra Odense Kommune.

- Retoriken var ret hård. Det er derfor, at jeg laver det opslag, forklarer han dagen derpå og tilføjer:

- Det var dråben, der fik bægeret til at flyde over.

Ifølge Morten Skytte skriver kommunen blandt andet, følgende:

"Da vi dags dato har konstateret, at du uberettiget har lavet en landgangsbro til en af dine både, der er blevet forvandlet til vinbar, ser vi os desværre nødsaget til at bede dig afmontere/fjerne begge dele STRAKS og uden ophold."

Morten Skytte hævder, at det ét af en række tilfælde, hvor han har været utilfreds med kommunens behandling af Odense Aafart.

Hos Odense Kommune medgiver kontorchef i By- og Kulturforvaltningen, Birthe Papsø, at tonen har været for hård i det konkrete tilfælde. Samtidig påpeger hun, at kommunen og Morten Skytte har været i løbende dialog.

Derfor må Odense Aafart ikke drive vinbaren ved kajen Ifølge Birthe Papsø tillader den matrikel, som Odense Aafart lejer af Odense Kommune kun salg af alkohol, som man kan nyde på sejlturen. Det betyder i praksis, at Morten Skytte kun må sælge alkohol i forbindelse med sejlads på åen. Ifølge kontorchefen, at reglerne lavet ud fra en betragtning om, at Odense Aafart ikke må tage omsætning fra naboerne ved at placere en fast vinbar ved kajen.

- Vi har været i løbende dialog omkring udviklingen af Filosofgangen, forklarer hun og henviser til, at Odense Aafart er med i snakken omkring forbedringer af området.

Dialog med kaffe

Torsdag formiddag har Morten Skytte været i kontakt med direktøren for by- og kultur, Anne Velling, i Odense.

- Hun har budt mig på møde og en kop kaffe. Det glæder jeg mig rigtig meget til, siger indehaveren af Odense Aafart.

Kan det passe, at man skal skrive et Facebook-opslag før der kommer en dialog?

- Nej, det skal der ikke. Vi ville hellere end gerne have haft en dialog på forhånd, så vi ikke pludselig skal opdage, at der er nogle ting, der er forandret, forklarer Birthe Papsø.

Morten Skytte oplyser, at han ikke længere sælger vin på kajen. Nu kan man kun købe alkohol under sejlads.