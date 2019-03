Ambitiøst projekt starter i Svendborg: Nu skal leverbetændelse udryddes

Hepatitis C er en smitsom leverbetændelse, som i sidste ende kan være dødelig. Nu vil et nyt projekt på sigt udrydde sygdommen helt.

Størstedelen af de smittede er stofbrugere, som ikke har kontakt med sygehuse, så derfor vil projektet tage udgangspunkt i rusmiddelcentre.

Behandlingen kom til for tre-fire år siden, men da kostede den spidsen af en jetjager. Nu er prisen forhandlet ned i et rimeligt leje, så alle patienter med hepatitis C kan tilbydes den Peer Brehm Christensen

Projektet bliver rullet ud én kommune ad gangen - og starter tirsdag på Behandlingscenter Svendborg.

- Vi er i gang med at udrydde en sygdom, hepatitis C. Det er en leverbetændelse, som er kronisk og som kan medføre varig leverskade og død, og som nu er blevet mulig at behandle med en kort og ret bivirkningsfri tabletbehandling, siger Peer Brehm Christensen, professor ved infektionsmedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital.

Vil fjerne sygdommen fra landkortet

Leverbetændelse type C smitter ved blodkontakt, og de fleste med denne sygdom er stofbrugere. Hovedparten af dem har ikke kontakt med sygehusene, og derfor er man nødt til at bringe behandlingen ud hvor patienterne kommer, først og fremmest landets rusmiddelcentre, forklarer professoren.

- Vi kan nu gå ud til de mennesker, som har sygdommen, og fjerne den og derved fjerne sygdommen fra landkortet, siger Peer Brehm Christensen.

Det er dog ikke helt så let, som det måske kan lyde.

- Vi kan fjerne det ved at behandle dem, vi kender. Der er stadigvæk en stor del, vi ikke kender, men dem har vi tænkt os at finde ved at gå ud og screene i risikogrupper og for diagnosticerede gigtpatienter, som har hepatitis C, men som ikke ved det, siger Peer Brehm Christensen og uddyber:

- Den største udfordring er logistikken, altså at komme i kontakt med de patienter, der har hepatitis C, men som ikke selv ved, at de har været i risiko engang. Behandlingen kom til for tre-fire år siden, men da kostede den spidsen af en jetjager. Nu er prisen på behandlingen forhandlet ned i et rimeligt leje, så alle patienter med hepatitis C kan tilbydes den her behandling, siger professoren.

