Først besejrede den kvalme: Nu skal Skarø-is forhindre for tidlige fødsler

Skarø-is har tidligere vist sig at kunne kurere kvalme hos gravide. Nu vil forskere undersøge, om isen også kan bruges til at forhindre for tidlige fødsler.

Sammen med op mod 100 gravide, som har særlig høj risiko for at føde for tidligt, skal et team af forskere og jordemødre finde ud af, om en specialfremstillet is fra den sydfynske isproducent kan mindske risikoen for at føde for tidligt.

Hvem kan medvirke? Forskningsprojektet omfatter op mod 100 gravide, der enten tidligere selv har født spontant for tidligt, der tidligere har aborteret spontant eller som har fået foretaget et keglesnit på livmoderhalsen. Kvinderne skal spise to is om dagen allerede fra 12. graviditetsuge.

I spidsen for projektet står blandt andre professor, projektansvarlig og overlæge på OUH's fødeafdeling i Odense, Jan Stener Jørgensen.

- Vi har i årevis arbejdet med at nedsætte risikoen for at føde for tidligt. Det at føde for tidligt er den største årsag til børns dødelighed og sygdom i verden, fortæller han.

Bakterier i fødselskanalen

Omkring fem procent af alle danske fødsler går i gang for tidligt. Det er forskernes forventning, at den specialdesignede is kan påvirke kvindernes bakterieflora i en positiv retning og dermed holde graviditeten længere.

- Vi vil gerne tilsætte nogle mælkesyrebakterier, som vi ved er gunstige for tarmfloraen og dermed også for bakterieforekomsten i fødselskanalen hos moren. Derudover vil vi gerne tilsætte nogle gunstige næringsstoffer, som vi ved fra større studier er gunstige for at nedsætte risikoen for at føde for tidligt, forklarer Jan Stener Jørgensen.

Isen vil blive fremstillet i fem forskellige smagsvarianter, men de vil alle indeholde mælkesyrebakterier, valle, fiskeolie og vitamin D.

To is om dagen

To tredjedele af de medvirkende gravide skal spise to af de særligt fremstillede is om dagen. De resterende får ikke Skarø-is.

Selvom det kan lyde let at spise is flere gange om dagen, er jordemoder og projektleder Julie Ribe Bagge opmærksom på, at det kan blive en stor mundfuld for de gravide at få isen ned.

- Det lyder selvfølgelig lækkert at skulle spise to is dagligt i næsten hele graviditeten, men det kan godt være, at det i virkeligheden, når det kommer til stykket, godt kan blive lidt af en pligt. Jeg håber, kvinderne synes, det er lækkert, og at det erstatter noget andet, de skulle have spist, siger hun.

I løbet af graviditeten vil jordemødrene tre gange tage podninger fra tarme og vagina fra samtlige gravide projektdeltagere. På den måde vil man holde øje med, om isen har positiv indflydelse på graviditeten.

Forskningsprojektet starter allerede, fra kvinderne er i 12. graviditetsuge og varer helt frem til fødslen cirka seks måneder senere.