Brødre i deres livs kamp: - Nu skal vi have øl

Der var jubel på det lille stadion på Ærø, da Marstal/Rise fik det første mål i kampen mod AGF onsdag aften.

- Det var fedt, det må jeg nok sige, griner Mathias Grydehøj Mikkelsen, der scorede det første mål i kampen.

Læs også Storkamp på Ærø: Miniputhold kæmpede en brav kamp mod AGF

Og da hans bror Magnus Grydehøj Mikkelsen, så sendte den anden bold i målet, var der stor begejstring på stadion. Marstal/Rise havde netop scoret til 2-0 mod et Superligahold.

Så en mulighed

Selvom de to mål fra Grydehøjbrødrene blev Marstal/Rises eneste mod AGF's seks mål, var det stort for det lille hold at klare sig så godt i forhold til Superligaholdet. I dagene op til kampen havde Magnus Grydehøj Mikkelsen tænkt, at Marstal/Rise ville tabe ret stort, nu hvor de skulle møde et Superligahold. Men i omklædningsrummet før kampen ændrede stemningen sig.

Læs også Storkamp på Ærø: Miniputhold kæmpede en brav kamp mod AGF

- Vi skulle bare ud og vise, at de fandme var på vores hjemmebane, og så begyndte kampgejsten ligesom at komme, siger Magnus Grydehøj Mikkelsen.

Den gode start satte tanker igang hos kampens første målscorer. Efter 1. halvleg havde AGF stadig ingen mål.

Mathias Grydehøj Mikkelsen scorede kampens første mål. Det fejrede holdkammeraterne stort. Foto: Anders Høgh

- Man går jo lidt og tænker: Kan det være rigtigt det her?, siger Mathias Grydehøj Mikkelsen, der bliver bakket op af sin bror.

- Man kommer foran, og man tænker: Okay, det er muligt, og så kæmper man bare alt det, man kan.

Stor oplevelse

Da Magnus Grydehøj Mikkelsen scorede til 2-0, var det med stor jubel fra både tilskuere og holdkammerater.

Læs også Usædvanligt odds når superligaklub spiller på Ærø

- Det var fandme fedt. Det er noget, man ikke lige sådan glemmer. Der er så mange tilskuere, man scorer et mål og kommer foran 2-0 mod et superligahold. Det var fandme en vild følelse, siger Magnus Grydehøj Mikkelsen.

Og det var ikke mange tanker, der fløj gennem hans hoved.

00:30 Her scorer Magnus Grydehøj Mikkelsen til 2-0. Video: Anders Høgh Luk video

- Jeg tænkte bare, at jeg skulle ud og smide mig et eller andet sted og juble. Men også at vi bare skulle kæmpe videre, for der var lang vej igen, siger Magnus Grydehøj Mikkelsen.

Selvom AGF atså endte med at vinde kampen, var det et par stolte spillere, der stod tilbage.

- Så snart folk de kan se, at kampen gik i forlænget spilletid, så synes jeg, at vi har opnået det vi ville, siger Mathias Grydehøj Mikkelsen.

Og nu er der kun tilbage at fejre det flotte resultat.

- Jeg tænker da, at vi lige skal ind og have en øl eller to og snakke lidt om det hele, men folk skal jo hjem til Fyn igen og på arbejde i morgen, smiler Magnus Grydehøj Mikkelsen.

Mor fik et kram efter den store kamp. Foto: Anders Høgh