Ekspert forventer fynsk madhæder: Nu skinner Michelins stjerner på hele Danmark

Danmark står internationalt i en unik position før årets uddeling mandag af de prestigefyldte michelinstjerner til Nordens bedste restauranter.

Det mener Bent Christensen, redaktør af Den danske Spiseguide og dansk gastronomis grand old man i årtier.

Det vil komme bag på mig, hvis der ikke falder stjerner på Fyn som Falsled Kro og Lieffroy i Nyborg Bent Christensen

- Dansk gastronomi er helt i front, hvor vi aldrig har været før, og hvor hele verden kigger på os, siger han.

Han tror, at der er chancer for stjerner til endnu et par af de hidtil forbigåede steder i provinsen.

- Det vil komme bag på mig, hvis der ikke falder stjerner på Fyn som Falsled Kro og Lieffroy i Nyborg. Nordjylland har gode bud med Ruths Hotel i Skagen og Bryghuset Vendia i Hjørring og Tabu i Aalborg. Samtidig er Noma oplagt kandidat til tre stjerner, siger han.

Masser af dansk hæder

Sidste år modtog hele 26 danske restauranter i alt 31 michelinstjerner.

Samtidig vandt køkkenchef Kenneth Toft-Hansen for nylig det uofficielle verdensmesterskab for kokke, Bocuse d'Or. Som Rasmus Kofoed fra Geranium gjorde det i 2011.

For ikke at tale om Noma, som fire gange tidligere er kåret som verdens bedste restaurant af Restaurant Magazine, og nu er tilbage efter en stor relancering.

- Oveni er der mindst ti danske toprestauranter på samme niveau som de, der har fået stjerner. Vi har aldrig stået stærkere internationalt. Som med håndbold er gourmetrestauranter noget, alle mulige nu snakker om, selv om de ikke før var spor interesserede i emnet, siger Bent Christensen.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Toppen af dansk gastronomi markeres, nårårets Michelin-guide præsenteres. Og provinsen fortjener nyestjerner, mener en af landets mest erfarne madanmeldere. Foto: Asger Ladefoged / Ritzau Scanpix

Men selv om han tror på, at der igen vil falde stjerner nye steder i år, så er der også en grænse.

- Danmark ligger i forvejen som vel det land i verden, der har flest stjernerestauranter på så lille et område og så lille en befolkning, siger han.

- På et tidspunkt risikerer der at gå inflation i det, og det tror jeg, Michelin selv er klar over. Så vi skal nok lige klappe hesten.

- I stedet for at ønske flere og flere stjerner, er det vigtigt, at det er de bedste, der får dem. Derfor kan det også være, at nogle mister deres i år, siger han.

Uddelingen af de nordiske michelinstjerner sker i år i Aarhus og dermed for første gang uden for en hovedstad.