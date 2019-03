To liv reddet sidste år: Nu sparer Kerteminde livredderne væk

Har du ligesom de fleste andre fynboere også tænkt dig at tage en tur til stranden i Kerteminde her til sommer, så skal du ikke regne med livredder-hjælp, hvis en ulykke skulle indfinde sig.

Inden for det her område miljø, natur og teknik, der har vi haft nogle ret store besparelser, som vi skulle finde. Og det her, det var så én af de steder, som vi kunne pege på som en mulighed. Jesper Hempler, formand for Miljø og Teknikudvalget i Kerteminde Kommune

Kerteminde Kommune har nemlig besluttet at spare det bemandede livreddertårn væk fra sommeren 2019, som et led i de kommunale besparelser. Trygfonden betaler løn, uddannelse og udstyr til livredderne, mens Kerteminde Kommune skal betale for opmagasinering af livreddertårnet og overnatning til livredderne i otte uger. En samlet udgift på 30.000 kroner, som kommunen har valgt at spare væk.

- Udgifterne for Kerteminde Kommune er meget beskedende. Det er TrygFonden, der står for 99 procent af udgifterne, siger René Højer, der er programchef i TrygFonden.

Men besparelserne skal findes i kommunen, hvis du spørger Jesper Hempler (SF), der er formand for Miljø og Teknikudvalget i Kerteminde Kommune.

- Inden for det her område miljø, natur og teknik, der har vi haft nogle ret store besparelser, som vi skulle finde. Og det her, det var så én af de steder, som vi kunne pege på som en mulighed - altså både det blå flag, men også livredderne, fortæller han.

Læs også Redningskrans: Hotel og tømrer sikrer livreddere på Sydfyn

To mennesker reddet - hva nu?

Ifølge Trygfonden rykkede livredderne i Kerteminde sidste år ud til to livreddende aktioner. 40 gange ydede livredderne assistance i vandet, 160 gange gav de førstehjælp og 1.600 gange gav de råd og vejledning om sikkerhed ved stranden i Kerteminde.

- Vi vil meget gerne være til stede ved Kerteminde Strand, da det er en kendt og meget velbesøgt strand. Derfor overrasker det mig da også meget, at Kerteminde Kommune vil spare de her penge til livredderne, men det tager vi til efterretning, siger René Højer.

I forhold til de oplysninger jeg får nu, så vil jeg da ikke udelukke, at vi i hvert fald så til det efterfølgende år må genoverveje den her beslutning. Jesper Hempler, formand for Miljø og Teknikudvalget i Kerteminde Kommune

Oplysningerne om livreddernes indsats sidste sommer ved stranden i Kerteminde overrasker den ansvarlige politiker.

- Det gør indtryk på mig, fordi jeg ikke tror, at vi havde den baggrund med, da vi tog beslutningen. Så det er klart, at det da gør et indtryk på mig, fordi når det handler om menneskeliv, så kan man, hvis man holder det op i mod 30.000 kroner jo godt tænke, at det var da et latterligt lille beløb i forhold til de konsekvenser, det kunne have. Det gør da, at jeg lige skal tænke mig om en ekstra gang, fortæller Jesper Hempler og fortsætter:

- I forhold til de oplysninger jeg får nu, så vil jeg da ikke udelukke, at vi i hvert fald så til det efterfølgende år må genoverveje den her beslutning.

00:11 Jesper Hempler (SF) kan ikke udelukke, at beslutningen om at spare livredderne væk i Kerteminde, bliver revurderet næste år. Luk video

Håber på hjælp fra private

Selvom Kerteminde Kommune ikke vil bruge penge på livredderne på stranden, så håber Jesper Hempler da på, at nogle private vil træde til, som de har gjort i Svendborg.

Læs også 900 borgere uddanner sig: Henning vil redde liv

Svendborg Kommune valgte ligesom Kerteminde at spare livredderne væk. Men så kom Hotel Christiansminde og en lokal tømrer livredderne til undsætning og sørgede for, at livredderne også kommer til Svendborgs strande i sommeren 2019.

Livredderne får nemlig mulighed for at overnatte på hotellet, mens tømreren sætter livreddertårnet op.