Nu bygges ny jernbane over Fyn: Her skal togene køre 250 kilometer i timen

- Den nye bane over Vestfyn kommer til at følge Fynske Motorvej og indgår dermed i en samlet transportkorridor over Vestfyn, siger Janie Ipsen, projektchef i Vejdirektoratet og ansvarlig for anlægsprojektet.

Højhastighedsbanen bliver cirka 35 kilometer lang, og det bliver muligt at køre op til 250 kilometer i timen på strækningen.