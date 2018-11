Nu starter juleræset: Fyns største julemarked åbner

For nogen er det alt for tidligt. For andre kan denne weekend ikke komme hurtigt nok.

Egeskov Julemarked slår nemlig for sjette gang dørene op for fynboer, der gerne vil i julestemning.

Christina Birk Sørensen fra Langeskov er en af de mange gæster, der er mødt op til det traditionsrige julemarked. Og netop traditionerne fylder meget.

- Det er en tradition i min kærestes familie, så vi tog herned med dem. Det har været dejligt. Der er god stemning og mange boder, forklarer Christina Birk Sørensen.

Omkring 110 markedsboder er fordelt ud over hele området ved Egeskov. Her kan gæster købe alt fra juledekorationer til madvarer og kunsthåndværk.

Jette Søndergaard og hendes mand har de sidste tre år haft en bod på Egeskov Julemarked, hvor hun sælger hjemmelavede nisser.

- Egeskov er jo et fantastisk sted at komme. Det oser af eventyr, så derfor er vi helt vilde med at være her, fortæller Jette Søndergaard, der er kommet hele vejen fra Nordjylland.

For tidligt?

Kalenderen siger kun midt i november, og nogle vil måske mene, at det er lige tidligt nok, julemusikken og nisselandskaberne bliver fundet frem.

Men ikke for gæsterne og udstillere på Egeskov Julemarked.

- Jeg synes, julen falder første december og ikke 24. december. Så jeg synes, det er i fin tid. Men jeg er også glad for jul, indrømmer fynske Christina Birk Sørensen.

- For mig starter den julen her først i november, når vi tager ud på Egeskov til julemarked. Jeg ved også godt, der er nogen, der hader jul i november, men jeg elsker jul, og jeg er selv decemberbarn, så for mig er det helt fantastisk, siger Jette Søndergaard.

Hos direktøren for Egeskov er valget om at starte julestemningen allerede i november helt bevidst.

- Hvis vi kommer tættere på december, så er der en myriade af julemarkeder, og folk bliver mere og mere julestressede. Vi kan godt lide, at man har ro til at opleve Egeskov, og at man har ro til at opleve de boder, der er hernede, forklarer Egeskovs direktør, Henrik Neelmeyer.

Sidste år satte Egeskov Julemarked rekord med 30.000 besøgende gæster og håber, at det i år bliver endnu bedre.

Egeskov Julemarked holder åbent de sidste tre weekender i november fra klokken 10 - 16.30. Det koster 70 kroner for voksne at komme ind, mens entre for børn i alderen 4-12 koster 30 kroner.

