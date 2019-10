40 patienter skal genhuses: Nu starter ombygningen af Psykiatrisk Afdeling Svendborg

40 patienter. Så mange skal frem til 2021 have nyt tag over hovedet.

Psykiatrisk afdeling i Svendborg skal nemlig renoveres, og det langvarige ombygningsprojekt starter tirsdag. Derfor er der opstillet barakker på parkeringsarealet foran afdelingen, som skal huse patienterne fra de to åbne afdelinger, P2 og P3.

Renoveringen af Psykiatrisk Afdeling Svendborg bliver sat i gang i dag, hvor P2 og P3 står først for.

Når de to afdelinger står færdige, bliver de i første omgang overtaget af patienterne fra den lukkede afdeling P1. Det er derfor kun patienterne fra de to åbne afdelinger, som kommer ud at bo i barakkerne.

- Det er, fordi barakkerne ikke er indrettede til at kunne huse den lukkede afdeling, fortæller oversygeplejerske Birgitte Kibenich.

Ombygningen har et samlet budget på 60,55 millioner kroner, og når de nye bygninger står klar om et par år, vil alle patienter have fået eget bad og toilet. Desuden får patienterne en sportshal.

- Ombygningen er nødvendig, så vi kan blive lige så moderne som resten af regionen. I 2019 bør hver patient have eget toilet og bad, siger Birgitte Kibenich.

Byggeriet forventes at stå klar i 2021.