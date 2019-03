Nu starter touren i Nyborg: Kom med de gode ideer

Det er først til juli 2021, at Tour de France har opløb på anden etape i Nyborg, men starten til at få alt på plads til den store dag blev taget af Nyborgs økonomiudvalg mandag.

Nyborg Kommune ansætter en projektleder der udelukkende skal have fokus på Tour de France. Det er en af konklusionerne på det indledende arbejde frem mod Grand Depart Copenhague Denmark 2021.

Med store events som Danehofmarked, Julemarkedet og Norden i Nyborg er der brug for ekstra ressourcer for at afvikle yderligere et kæmpearrangement.

- Tour de France er uden tvivl den største enkeltstående begivenhed i Nyborgs nyere historie. Vi forventer op mod 100.000 mennesker i byen i dagene omkring den 3. juli 2021, og muligheden for at profilere Nyborg og Fyn generelt vil vi meget gerne udnytte bedst muligt og afvikle på et professionelt niveau, siger borgmester Kenneth Muhs.

Ansættelsesprocessen går i gang med det samme, og en af opgaverne for den kommende projektleder bliver at skabe sammenhæng mellem de mange interessenter der skal koordineres og kulminere den 3. juli 2021.

Alle ideer skal høres

Der er et stort ønske om at gøre Tour de France til en begivenhed alle kan tage del i, derfor oprettes snarest en mail-postkasse under Nyborg Kommune, hvor alle kan sende ideer og forslag ind, det være sig både i forhold til fest i byen, og ideer til udsmykning, markedsføring mv.

- Vores ambition er at skabe en begivenhed som alle i Nyborg Kommune kan være en del af. Vi har allerede oplevet en meget stor interesse for Tour de France, og det er vigtigt for at alle kan blive hørt, for jeg er overbevist om at der er rigtig mange gode ideer rundt om hos både private og foreninger i Nyborg Kommune, forklarer borgmester Kenneth Muhs.

Modtagerne af ideerne er en styregruppe med kommunaldirektør Lars Svenningsen som formand.

Under styregruppen er en lang række arbejdsgrupper som skal håndtere alt fra indsatser om sundhedsfremme og transportlogistik til klargøring af ruten i Nyborg, og det store pressecenter der skal etableres.

Som en konsekvens af de mange tusinde gæster der forventes at komme til Nyborg den første weekend i juli 2021, er det samtidig besluttet at flytte årets Danehofmarked, så det afvikles den første weekend i august i 2021.

Ud over den massive lokale indsats, har målbyerne København, Roskilde, Vejle, Sønderborg og Nyborg stiftet et fælles konsortium.

Konsortiet, der er stiftet som et interessentskab, har netop søgt en ny direktør, der skal samle trådene og styre økonomien, mens Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 afvikles.

Nyborg skyder 15 millioner kroner i arrangementet.