Endegyldigt slut med bycyklerne: - Nu stopper vi den pinsel

Siden 2009 har odenseanere og turister kunne leje eller låne en bycykel i et af de mange stativer placeret rund omkring i byen. Men nu er det slut. Et enigt By- og Kulturudvalg besluttede tirsdag at skrotte systemet med bycykler.

Læs også Kommune vil skrotte bycykler: Løbehjul har udkonkurreret forældet system

- Nu stopper vi den pinsel. Cyklerne bliver ikke brugt, og det er penge ud af vinduet at fortsætte med at vedligeholde bycyklerne, siger By- og Kulturrådmand Jane Jegind(V).

Busskure og toiletter for cykler

Bycyklerne er opstillet og bliver drevet af firmaet AFAJCDecaux. Odense Kommune har en kontrakt med firmaet om at stå for driften af bycykler, offentlige toiletter, busskure og reklamesøjler mange steder i byen.

- Nu skal vi forhandle med AFAJCDecaux for at høre om vi kan få buslæskærme eller offentlige toiletter i stedet for bycykler, siger rådmanden.

Bycyklerne har i årevis stået næsten ubrugte hen i stativerne, og selvom de blev gjort gratis at bruge i 2015, blev transportmidlet aldrig elsket af odenseanerne.

Læs også Odense siger nej tak til tusindvis af nye bycykler

- Vi har givet cyklerne alt for lang løbetid. De er fra en anden tid, og de er forældede i dag, lyder det fra Jane Jegind.

Udkonkurreret af løbehjul

Bycyklerne har de seneste måneder fået endnu hårdere konkurrence fra de mange hundrede løbehjul, der med GPS-teknologi er meget mere fleksible end bycyklerne, der er tilknyttet bestemte stationer i bybilledet

Men rådmanden vil dog ikke afvise, at der på sigt kan komme bycykler i Odense igen.

- Hvis en privat aktør henvender sig med et ønske om at opstille bycykler i Odense, så vil vi bestemt kigge på det. Men det er helt slut med at bruge offentlige skattekroner på bycykler, siger rådmand Jane Jegind.