Den store Vollsmose-plan: Nu tages første spadestik til bygade

I dag er det ikke muligt at køre i bil igennem Odense-bydelen Vollsmose, som er omkranset af fire firsporede veje.

Men nu skal bydelen, som nogle af beboerne kalder firkanten, brydes op, så biler fra næste år kan passere gennem området. Tirsdag tages det første spadestik, og det får en blandt modtagelse blandt beboere i området.

- Princippet i at få åbnet firkanten op og få lidt trafik ind igennem kan jeg godt se det fornuftige i. Også at få opgraderet nogle af vores veje og stier med mere belysning. Så det er positivt, men det er også lidt ambivalent at få trafik så tæt på, når vores børn skal i skole, siger Thomas Skov Jensen, der er beboer i Lærkeparken i Vollsmose.

Læs også Flashback? Nu skal Vollsmose rives ned - igen ...

Han synes, det er fornuftigt, at man åbner mere op, men​ han er også bekymret for, hvordan ny trafik vil påvirke området.

- Der er jo nogen, som ikke kører så pænt. Det kan blive lidt motorvej for knallerter især og andre, der ikke kører så pænt, siger han. ​

Godt med forandringer

Bjarne Andersen, der er afdelingsformand for Fyrreparken i Vollsmose, er glad for, at der sker noget i området.

- Når det er sagt, vil jeg sige, at der skal ske nogle forandringer. Samtidig bliver der også gjort klar til letbanen, hvis den skulle komme dertil, siger han.

Han har boet i området i 18 år og håber, at letbanen og de nye veje vil kunne lokke investorer til og skabe grobund for positive forandringer. For det har, fortæller han, til tider været lidt kaotisk, når der tidligere har været nye tiltag for udvikling i området.

Bygaden, der ifølge planen skal åbne for trafik næste år er et delprojekt i Infrastrukturplanen Fremtidens Vollsmose. Bag planen står Odense Kommune og boligorganisationerne FAB og Civica.

Læs også Enige politikere: Pigegarde skal ikke betale for udvikling i Vollsmose