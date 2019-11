Flere anholdte: Nu ti varetægtsfængslede i stor fynsk sag om narko og våben

Yderligere to blev i fredags varetægtsfængslet i en stor fynsk sag om narkotika og våben.

Dermed sidder i alt ti personer nu varetægtsfængslet efter en stor politiaktion på Fyn tilbage i september.

Otte anholdte har siddet fængslet siden aktionen 20. september, mens de sidste to altså blev fængslet fredag 6. november. Alle ti er varetægtsfængslet foreløbigt frem til fredag 6. december.

Men det er langt fra sikkert, at anklagerne til den tid er klar til at bringe sagen for retten.

Det forklarer Tomas Hugger, der er anklager ved den efterforskningsenhed, der hedder Særlig Efterforskning Øst, SEØ.

- Det er en stor sag, og der er rigtig meget, der skal efterforskes. Så vi kan endnu slet ikke sige noget om, hvornår der kommer en retssag, siger Tomas Hugger til TV 2/Fyn.

Sagen kom frem i offentligheden efter en række ransagninger på Fyn i løbet af natten og morgenen fredag 20. september. I alt blev 14 personer anholdt under de i alt 18 ransagninger ved aktionerne på flere forskellige adresser på Fyn, herunder flere i Odense-området.

Masser af våben

To af de anholdte blev i første omgang varetægtsfængslet. Den ældste af de to mænd blev sigtet for at have et våbenlager i en industribygning i Årslev i fællesskab med medgerningsmænd.

På adressen fandt politiet 40 pistoler og ammunition - heriblandt 13 pistoler af modellen Glock 25 med ti kilo ammunition. Derudover er manden sigtet for at have været i besiddelse af 100 gram kokain og 400 gram amfetamin med henblik på videresalg.

Den yngste mand er sigtet for, at der fundet to pistoler i hans bil med tilhørende lyddæmpere ved fredagens ransagninger på Fyn.

Derudover er begge mændene sigtet for at have været i besiddelse af i alt 20 kilo amfetamin.

Begge mænd nægtede sig dengang skyldige i sigtelserne.

Dagen efter blev yderligere seks personer varetægtsfængslet.

Kæmpe sag

Ransagningerne på Fyn 20. september var kulminationen på en længerevarende efterforskning af en sag om distribution af våben. Politiet var massivt til stede ved ransagningerne med blandt andet sprængstofeksperter, EOD-tjeneste og adskillige bombehunde.

I alt blev der – ifølge hvad der tidligere er oplyst - fundet 51 våben ved politiaktionerne.

Specialenheden SEØ beskæftiger sig med kompliceret og fremadrettet efterforskning af organiseret kriminalitet. De anholdte er ikke direkte relateret til rocker- eller bandemiljøet. Det har vicepolitiinspektør i SEØ Torben Henriksen tidligere fortalt til Ritzau.

- Det er jo ikke taget ud af den blå luft. Det er nogle, vi har efterforsket i længere tid. De er ikke direkte relateret til bandemiljøet med et kendt medlemskab, sagde vicepolitiinspektøren til Ritzau efter ransagningerne.

Indtil videre er de ti anholdte nu altså varetægtsfængslet indtil 6. december.