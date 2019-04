Efter tre år med underskud: Nu tjener Jim Lyngvild endelig penge på sine cremer

Efter fire år kan den fynsk bosatte modemand, provokatør og forretningsmand, Jim Lyngvild, endelig konstatere fremgang i sit cremefirma Raunsborg.

Det har været et år hvor fokus har været på: udvikling og fremdrift. Resultatet betragtes som delvis tilfredsstillende, idet selskabet laver et overskud, men lever ikke op til det budgetterede overskud. Fra Raunsborg-regnskabets ledelsesberetning.

Raunsborgs regnskab for 2018 er netop offentliggjort. Det viser et overskud på 362.000 kroner før skat.

Det er første gang, at firmaet, som Jim Lyngvild ejer sammen med blandt andre den fynske erhvervsmand og tidligere Plum-direktør Poul Bertelsen, giver overskud.

Årets overskud er en betragtelig forbedring i forhold til underskuddet på lige knap en million kroner i 2017.

Bruttofortjenesten er også vokset fra 2,7 millioner kroner i 2017 til 3,9 millioner i 2018.

Alligevel er tilfredsheden med årets resultat kun delvis.

- Det har været et år hvor fokus har været på: udvikling og fremdrift. Resultatet betragtes som delvis tilfredsstillende, idet selskabet laver et overskud, men lever ikke op til det budgetterede overskud, står der i regnskabets ledelsesberetning.

Har tabt egenkapitalen

Selvom Raunsborg økonomisk bevæger sig i den rigtige retning, så er der stadig økonomiske kvaler. Den sløje start har sat selskabets egenkapital over styr.

Egenkapitalen er således negativ med en million kroner.

Jim Lyngvild og de øvrige investorer bag Raunsborg agter dog på ingen måde at trække stikket, fremgår det af ledelsesberetningen.

I 2019 forventer Raunsborg at fortsætte den gode udvikling med blandt andet et ambitiøst fokus på at øge eksporten og blive et internationalt brand. Der investeres i tre skønheds kosttilskud, som er et nyt forretningssegment for Raunsborg, står der i ledelsesberetningen.

