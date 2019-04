139 meter luksus: Nu vender krydstogtskibene tilbage til Nyborg

Efter et par år uden besøg af de helt store krydstogtskibe, får Nyborg til næste sommer igen en ordentlig damper på visit.

Det er det tyske krydstogtskib MS Berlin, der i sommeren 2020 to gange kommer til Østfyn.

- Det støtter jo rigtig godt op om, at vi lige nu sidder og udvikler på en række kernefortællinger, der er specifikke for Nyborg som turistdestination, fortæller kommunens turistchef, Sanne Hoffensetz Andresen.

- Og når vi så får to anløb til næste sommer, så sætter det forhåbentlig også gang i udviklingen af flere krydstogtanløb i Nyborg, siger turistchefen.

Lang forberedelse

Sanne Hoffensetz Andresen fortæller, at de i 2016 havde anløb af et af de store krydstogtskibe – et arrangement, der i fællesskab blev stablet på benene i løbet af fem dage.

- Og det er jeg da helt sikker på, vi gør igen. Nu har vi et helt år, så det kan kun blive rigtig godt, siger Sanne Hoffensetz Andresen.

MS Berlin er 139 meter langt og har plads til 412 gæster ombord. De skal passes af et crew på i alt 180 personer.