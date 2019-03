Blomster-Bjarne kæmper med ildelugtende image: Nu vil alle have hans solsikker

Blomster skal være med til at ændre folks opfattelse af landmænd - i hvert fald hvis du spørger den fynske landmand og indehaver af Nygaard Maskinstation i Sønder Åby, Bjarne Nygaard.

- Jeg var selvfølgelig lidt træt af, at vi som landmand egentlig går og føler os snakket lidt kedeligt om. Vi lugter, vi fylder ude på vejene, og vi larmer, fortæller han.

Vi har lagt os fuldstændig fladt ned, fordi der er kommet rigtig mange positive tilkendegivelser fra ikke-landmænd. Bjarne Nygaard, landmand og indehaver af Nygaard Maskinstation

Bjarne Nygaard fik sidste år en velduftende idé.

Han anskaffede sig en såmaskine og nogle blomsterfrø og plantede blomster i vejkanten af sin egen mark på Fyn. Efterfølgende lagde han billeder ud af marken på Facebook. Opslaget eksploderede og fik en kæmpe respons fra folk på og i resten af landet. De ville alle have Bjarne Nygaard til at så blomster for sig.

- Vi kørte rundt og såede for mange flere landmænd, og nåede faktisk helt op til 22 kilometer striber, fortæller Bjarne Nygaard, der igen i år har planlagt at gøre de fynske vejkanter lidt mere farverige og velduftende.

- Det gik fuldstændig amok med delinger sidste år.

Blomster til både landmænd og private haver

Bjarne Nygaards blomsterstriber er igen i år blevet lagt på Facebook, og det har allerede vist sig at være en fremragende ide.

- I år, hvor vi allerede havde begyndt at snakke om, at vi skulle lave et reklamestunt igen på Facebook, var der nogen, der kom os i forkøbet og begyndte at dele, fortæller han.

Faktisk regner Bjarne Nygaard med at få meget mere travlt i år end sidste år, fordi det indtil videre ikke kun er landmænd, der har vist interesse for de farverige og duftende striber langs vejene.

- Vi har lagt os fuldstændig fladt ned, fordi der er kommet rigtig mange positive tilkendegivelser fra ikke-landmænd. Og der har også været rigtig mange henvendelser fra folk, der ønsker at købe en pose frø til at så i haven, så man måske også får masser af blomster rundt omkring i private haver.

Men alle interesserede skal dog lige slå koldt vand i blodet. Såsæsonen er nemlig langt fra begyndt, og Bjarne Nygaard regner først med at begynde at så de populære blomsterstriber omkring maj.

Bruger gerne lidt mark på skønhed

Mange af de landmænd, der sidste år fik Bjarne Nygaard til at så blomster i kanten af deres marker, har igen i år henvendt sig. De har ikke noget imod at bruge et par meter af deres grund til blomster.

Ifølge Bjarne Nygaard får de ikke kun noget kønt at se på med de farverige blomsterstriber, men der er også en anden fordel med blomsterne.

- Vi får jo gavn af det alle sammen i form af insekter, siger den fynske landmand.